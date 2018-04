Aktuelles zum Thema Syrien

An dieser Stelle werden Ereignisse im Syrien-Kontext für die Woche vom 9. bis 16. April 2018 dokumentiert.

9. April 2018

Das deutsche Auswärtige Amt stimmte heute zum wiederholten Male – und leider auch wie erwartet ganz im Dienste der Kriegspropaganda – in den heuchlerischen Chor moralischer Entrüstung ein und verurteilte, ohne dass es irgendwelche aussagekräftigen Indizien, geschweige denn Beweise für einen Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Armee gibt, die syrische Regierung. Und so wie sein praktisch angeschlossener Haussender (ARD/ZDF) tischte es zum wiederholten Mal den Menschen die dreiste Lüge vom Giftgasangriff in Khan-Sheikhoun im Jahr zuvor auf. Der kritische Beobachter darf sich die Frage stellen, wer dem deutschen Außenministerium die Worte sehr bestimmt in den Mund legt (1).

Erinnern sich die Leser, dass die deutsche Bundesregierung die Lügenbolde von den Weißhelmen jährlich mit sechs Millionen Euro versorgt? Ein sehr informativer Artikel, der Ihnen ein in Größenordnungen besseres Abbild der Realität in Ost-Ghouta heute und in der Vergangenheit bietet, als das, was Sie in den Massenmedien erfahren, sei Ihnen an dieser Stelle empfohlen.

Wer sich an die Berichterstattung aus Ost-Aleppo erinnert, hat vielleicht auch noch das Aleppo Media Center (AMC) im Hinterkopf, welches rasch und wirkmächtig die Berichte der Weißhelme an die dankbar aufnehmenden Massenmedien – mittendrin und vorneweg die ARD – weitergab. In Ost-Ghouta erleb(t)en Sie mit dem Ghouta Media Center (GMC) das exakt gleiche Wirkprinzip (2).

Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA hat Israel in der vergangenen Nacht mit mehreren F-15 Kampfjets syrische Flugfelder mit Raketen angegriffen. Betroffen war insbesondere das Flugfeld T4 (in etwa zwischen den Städten Palmyra und Homs gelegen). Acht der Raketen konnte die syrische Luftabwehr abschießen. Trotzdem sind mehrere Tote und Verletzte zu beklagen (3).

Dieser Angriff hat insofern zusätzliche Brisanz, weil bei T4 auch eine Reihe russischer Militärs im Einsatz sind, um insbesondere Operationen gegen den Islamischen Staat (IS) in der Wüste von Homs (Provinz Deir er-Zor), zu steuern. Sie bestätigten den israelischen Angriff und sprachen von zwei F-15 der Israelis (4).

Nachdem von seiten der israelischen Armee seit zwei Monaten keine Operationen gegen Syrien durchgeführt worden waren, können wir davon ausgehen, dass diese Attacke abgestimmt ist mit dem jetzigen neuerlichen Giftgas False Flag von Ost-Ghouta, der vorherigen Kampagne um einen angeblichen Giftanschlag in Großbritannien (Skripal-Affäre) und der umgehend einsetzenden Propaganda von Medien und westlichen Spitzenpolitikern; einschließlich der unverhüllten Drohungen, militärische Gewalt gegenüber Syrien anzuwenden.

Laut Angaben des libanesischen Fernsehsenders Al-Mayadeen attackierten unmittelbar nach dem Angriff Kämpfer des IS eben dort, in der Wüste von Homs, Stellungen der Syrischen Arabischen Armee (SAA). Die Angriffe wurden zurückgeschlagen. Dass es sich bei der durch die Terroristen geführten Attacke um einen (zeitlichen) Zufall handelt, braucht nicht angenommen zu werden (5).



Sei noch erwähnt, dass Israel bei diesem Angriff zum wiederholten Male den libanesischen Luftraum verletzte, um die dortigen geographischen Gegebenheiten zu nutzen, die es durch Tiefflug der syrischen Luftabwehr erschweren, Angriffe zu vereiteln (6).

Möglicherweise gab es aber auch einen kombinierten Angriff, denn andere Quellen berichten, dass die russische Luftabwehr in Syrien acht vom Mittelmeer anfliegende Raketen abschoss. Das gesamte syrische-russische Luftverteidigungssystem ist seit gestern in höchster Alarmbereitschaft und russische Jets sind ständig im Luftraum unterwegs. Das Pentagon hat bislang dementiert, in die Raketenangriffe involviert zu sein (7).



Wie klingt eine Meldung aus dem Propagandaministerium? Die ARD-Tagesschau tut, wie befohlen (Hervorh. PA):

„Vor einem Jahr hatte Trump einen Giftgaseinsatz des Assad-Regimes in Chan Scheichun bestraft, indem er einen syrischen Luftwaffenstützpunkt bombardieren ließ. Auf die Frage, ob nun eine ähnliche Strafaktion geplant sei, sagte Trumps Heimatschutz-Berater Tom Bossert, keine Option werde vom Tisch genommen.“ (8)

Ich warte auf den Aufstand des Gewissens in den Redaktionsstuben der öffentlich-rechtlichen Medien. In deren Foren jedenfalls ist die Illusion, dass da in Ost-Ghouta „Aufständische“ „Frauen und Kinder“ vor den „Schergen des Assad-Regimes“ schützen, längst verflogen (9).



(Titelbild) Syrien-Karte; Autor: Erika Wittlieb (Pixabay); Datum: 8.11.2015; Quelle: https://pixabay.com/de/syrien-naher-osten-karte-globus-1034467/; Lizenz: CC0 Creative Commons