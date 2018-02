Terroristenstadel bei der Tagesschau

Die Multikultitruppen mit den urigen Kostümen, welche als Botschafter des freien Westens ein buntes, ja geradezu revolutionäres Programm in Staaten aufführen, denen es noch an Good Governance, kernigen Graßwurzelbwegungen und Zivilgesellschaften nach dem Soros-Patent mangelt, haben mal wieder für unsere staatlichen Bezahlsender – und damit für unsere aller einfältigen Hang, jeden Mist zu glauben – ein kleines flottes Programm arrangiert.

Und dankbar haben es die journalistischen Schwergewichte der Tagesschau aufgenommen; sicher um die Tristesse der sonstigen Berichterstattung etwas aufzuhellen. Wie konnte sie auch nein sagen – bei diesem Plot. Da wir es mit Herz mögen und Kinder so gern haben, hat sich die Trachtentruppe in Syrien die alte Kamelle mit den armen Babies in Brutkästen aus der staubig-schmierigen Mottenkiste der Dreckspropaganda ein weiteres Mal und das gleich mit dem allerallerletzten Kinderkrankenhaus hervor geholt.

Die Schauspieler der Fahrensleute von der Weißhelm-Trachtentruppe sind im Laufe der Jahre soviel durchs von ihnen demokratisierte Syrien getourt, dass sich da natürlich eine gewisse Routine, ein gefestigter Umgang mit dem Handwerkszeug eingestellt hat. Die Bühnen dieser Welt sind für die Weißhelm-Aktivisten die letzten Krankenhäuser dieser Welt.

Keine Schauspieltruppe auf unserem Globus hat jemals auch nur einen Bruchteil der Auftritte im allerletzten Krankenhaus gehabt, wie die Jungs mit den schicken weißen Helmen, die sie gelegentlich durch Mundschutz und smarte Latexhandschuhe oder auch Kamera und Mikrophon oder auch die Waffe für den Schutz und die Expansion der Wertegmeinschaft tauschen.

Diese Künstler sind wahre Talente. Sie spielen die Helden in der Apokalypse von Assads Bombenopfern genauso perfekt wie die Medicals (sehr schöne Leistung der Spin-Doktoren, was die Wortschöpfung angeht) und dann gelingen ihnen auch noch so edle mediale Berichterstattungen. Die schlafen nie; die kommen auf jedem Sattel zurecht.

Allein das ist respektabel. Dankbar können wir aber auch gegenüber unseren ABSOLUT UNABHÄNGIGEN, FREIEN UND DER WAHRHEIT – UND NUR UND AUSSCHLIEßLICH WAHRHEIT – verpflichteten Sendeanstalten des deutschen Wahrheitsministeriums aufschauen. Sie geben uns einen Einblick in die vielfältigen Arbeitsfelder der Trachtentruppe und informieren uns so umfassend im Sinne einzigartiger westlicher Freiheit und Demokratie. Einer Demokratie die wir mit dem Füllhorn über dem von den Stiefeln der Assad-Truppen geknechteten Syrien freigiebig ausschütten.

Die an vorderster Front positionierte technische Abteilung des Weißhelm-Theaters ist dafür verantwortlich, dem sedierten Tagesschau-Schauer Schauer über den Rücken zu jagen. Also entsprechendes Material der Künstler zukommen zu lassen. Sie nennt sich EMC, ausgesprochen Edlib Media Center. Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, denn die technische Betreuung der weißhelmigen Trachtentruppe lag früher in den Händen des AMC, des Aleppo Media Center(1-3). Associated Press (AP), die größte Nachrichtenagentur der Welt ist gern bereit, im Sinne eines Güllefahrzeugs, die Geschichten aus den letzten Krankenhäusern dieser Welt aus dem Märchenbuch des EMC, breit zu spritzen(4).

Wie schön doch, dass die deutsche DPA ein langfristiges Partnerschaftsabkommen mit AP hat(5), da kann sie diese Informationen problemlos übernehmen – und die angeschlossenen Funkhäuser und Presseanstalten gleich mit. Sie nennen das Gleichschaltung? Na, na! Das ist Partnerschaft; merken Sie sich das.

Das ist nämlich kollektives Handeln im Sinne einer neuen Gesellschaft offener Märkte mit freien kampferprobten Jihadisten im bisher noch diktatorischen Syrien. Die müssen wir doch unterstützen! Im folgenden Bild können sie die tragende Infrastruktur des AMC bedenkenlos durch EMC ersetzen(b1):

Mit solchen gefestigten Partnern schwebt endlich die Aura der Demokratie über Syrien. Sicher mit Kollateralschäden, doch die Rebellen, die Aufständischen, die Helden der Revolution kämpfen weiter mit Äxten und Schwertern gegen die entmenschten, fassbombenden und giftgasenden Horden des Regimes. Beim AMC stellten sich die Beziehungen so dar(b2):

Der fesche Mahmut Ruslan war ein guter Kumpel von ARD-Journalist Volker Schwenk; ein glaubwürdiger Informant für die ARD. Natürlich ist Ruslan in seiner Freizeit, wenn er nicht wichtige Theaterstücke produzierte, auch hin und wieder zu seinen anderen Kumpels gegangen, zu denen aus dem Volke(b3):

So lustig wie die alle drauf sind, tun die keinem Kind was zu Leide, gelle? Die Jungs von den al-Zenki-Brigaden waren besonders begabt und damit auserwählt, sich am millionenschweren Förderprogramm der westlichen Demokratien für ein neues freies Syrien laben zu dürfen(6). Hier waren sie grad beim Brunnenbauen. Da lief doch den ARD-Informationsbeschaffern glatt das Herz über(b4):

Und hier beim anspruchsvollen Part der Erziehung sozial entwurzelter Kinder. Die Kumpels vom Mahmut Ruslan sind wirklich keine Kinder von Traurigkeit. Ich weiß gar nicht, ob das in der ARD auch gesendet wurde(b5):

Wollen Sie noch nen weiteren guten ARD-Freund kennenlernen? Volker Schwenk kann schon einordnen, über wen er seine unabhängigen Informationen aus Syrien einholt. Auch Fadi al Halabi tut keiner Fliege was zu Leide – ganz wirklich, glauben Sie mir. Oder wollen Sie mir erzählen das Volker Schwenk Teilnehmer beim Terroristenstadel der Tagesschau ist? Wie können Sie! Alles Putin-Propaganda!(b6)

Nein, liebe Leser, das Hardcore-Programm gibt es aber heute nicht. Wir wollen uns doch die tolle Stimmung nicht verderben, die das neue Programm der ARD-Tagesschau-Weißhelm-Trachtentruppe in uns aufkommen lässt, nicht wahr?

Jetzt habe ich Sie so auf die Folter gespannt (passendes Bonmot, haben Sie das mitbekommen? Ha, ha). Es wird also Zeit, was Bildhaftes von der neuen Aufführung zu präsentieren. Hier schon mal eine wichtige Schlüsselszene mit einem Hauptdarsteller. Die Tagesschau präsentiert Ihnen mittels der freien unabhängigen demokratischen Plattform EMC(b7):

Links sehen Sie den Chef der Ambulanz von Saraqueb (in der syrischen Provinz Idlib). Während draußen Giftgas durch die Gegend weht und massenweise Fassbomben vom Himmel purzeln, ist er aufopferungsvoll im Dienste am Menschen. EMC ist live dabei. Die rasenden Reporter vom EMC sind überall, wo es brennt – phantastische Leistung. Und phantastisch kurze Leitung zu unseren Massenmedien; finden Sie nicht auch? Unser Ambulanz-Chef reist natürlich auch durchs Land und sammelt Opfer auf – gemeinsam mit seinem treuen Sanitäter.(b8)

Die Mütze des Sanitäters ist eine, die von den Kämpfern des IS und den Jihadisten von Jund al-Aqsa getragen wird. Das hat der umtriebige Kai Clement von der ARD-Tagesschau sicher bereits gründlich geprüft – und für gut befunden. Gehen Sie ins Theater – gucken Sie Tagesschau. Sie meinen, eine Mütze sagt noch nichts über den Menschen aus? Ein armer Sanitäter, der wegen seiner Mütze angegangen wird?

Der arme Sanitäter ist zwischenzeitlich in Ausübung seines gefährlichen Berufes verschieden. Die Hilfsorganisation Islamischer Staat hat sein Leben und Wirken am Menschen in einem Nachruf entsprechend gewürdigt. Ob auch die Tagesschau kondoliert hat? Bitte, ausgebildeter und für gut befundener Tagesschau-Journalist Kai Clement, tun Sie ihre Pflicht. Das sind sie Ihren treuen, glaubwürdigen Informanten einfach schuldig!(b9)

Wenn Ihnen das Theater zu derb ist, dann hören Sie bitte auf Nikki Haley. Die ist inzwischen so schwer drauf, dass sie uns Ihr tiefstes Inneres ausbreitet. So hasst sie offensichtlich sich genau so wie ihren Job. Haley ist ja – wie Sie wissen – UN-Botschafterin der USA. Sie hat in Bezug auf die neueste Theateraufführung das Folgende gesagt:

„Die jüngsten Nachrichten aus Syrien folgen einem beunruhigenden Muster.“(7)

Haben Sie es? Nicht, was in Syrien geschieht oder nicht geschieht, beunruhigt sie. Sondern Sie hat uns durch die Blume gesagt, dass sie längst die Propaganda durchschaut hat, welche Nachrichten – nach denen wir uns richten sollen – nach immer dem gleichen beunruhigenden Muster strickt. Sehr gut, Niiki, wird doch! Siegmund Freud hätte diesen Moment erleben sollen …

Dass die zweite Garde des Terroristenstadels, quasi der sendende Part, genannt ARD-Tagesschau, auch einmal auf so einer Erkenntniswelle reiten wird, ist uns allen sehr zu wünschen. Bis dahin nehmen Sie es bitte als Theater, als (wenn es doch nicht so viel Blut kosten würde) lächerliche B-Geschichten.

Und bleiben Sie in dem Sinne schön aufmerksam.

Anmerkung

(a1) Ein großes Dankeschön an Urs1798 für ihre aufwändigen Recherchen und das Sammeln von Bildmaterial zum Thema Syrien, was ich zum wiederholten Male auf dem Blog nutzen konnte.

