Deutsche Entwicklungshilfe die keine ist am Beispiel Syrien

Kennen Sie die Agenda 2030? Damit beschäftigte sich Ende November 2016 der Bundestag. Es ging um hehre Ziele, welche sich die Völkergemeinschaft im Rahmen der UNO gestellt hat. Manch Mitglied auch des deutschen Bundestages mag das ehrlich glauben. Allein, dieser Glaube ist geboren aus Unwissenheit und Indoktrination. Denn die Agenda 2030 ist ein verstecktes Werkzeug globalistischer Wirtschafts- und Politik-Eliten und missbraucht außerdem den Gedanken der Hilfe für Menschen in Not. Auf der Agenda 2030 beruht die Philosophie deutscher Entwicklunghilfe – die keine ist.

Als der deutsche Bundestag im November 2016 die folgende Information heraus brachte, fragte ich mich, wie und was ein Leser beim Studium des Textes empfinden würde:

Berlin: (hib/JOH) Der Stand der Umsetzung der Agenda 2030 und der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) auf nationaler und internationaler Ebene ist am Mittwoch, 30. November 2016, Thema einer öffentlichen Anhörung im Entwicklungsausschuss. Von den Experten wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, wie die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie auf Entwicklungsländer wirkt und welche rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Veränderungen es in Deutschland braucht, um die SDGs national, regional und lokal umzusetzen. [1]

Mein Verdacht ist: 99 Prozent der Bürger dieses Landes lesen das nicht vollständig durch und hängen bleibt schon gar nichts. Die verwendete Semantik klingt fremd. Dem „normal Sterblichen“ sagt dieser Text:

„Lassen Sie’s, viel zu kompliziert. Sie haben davon eh keine Ahnung. Das machen hier Experten. Der Terminus verspricht Ihnen ja, dass Sie diesen „Eingeweihten“ hundertprozentig vertrauen können. Diese „Eingeweihten“ sind Tag für Tag, ohne dass Sie sich engagieren müssen, beschäftigt, um die Welt glücklicher zu machen.“

Zum Inhalt der Verlautbarung in der von einer deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gesprochen wird. Was ist das? Wurde sie jemals konkret umgesetzt? Hatte sie Erfolg und wenn, Erfolg für wen? Der Begriff erschien im Bericht einer UN-Kommission (Brundtland-Kommission) des Jahres 1987, bekannt geworden als Brundtland-Report. Dieser Bericht beschreibt offen und kritisch die Symptome und Auswirkungen der damals wie heute praktizierten gesellschaftlichen Prozesse. Er erkennt den Raubbau an der Natur, die Umweltverschmutzung, die sozialen Verwerfungen und ruft zur Entwicklung von Konzepten auf. Der Report fordert einen grundlegenden Wandel der Gesellschaften (Meta-Ebene), betrachtet allerdings nicht die dafür notwendigen individuellen Veränderungen der Menschen (Mikro-Ebene). Er mahnt den Wandel unter Berücksichtigung dieser Aspekte im Kapitel 2 (Towards Sustainable Development = Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung) an:



„The world must quickly design strategies that will allow nations to move from their present, often destructive, processes of growth and development onto sustainable development paths. This will require policy changes in all countries, with respect both to their own development and to their impacts on other nations‘ development possibilities.“ [2]

zu deutsch:



Das fett hervor Gehobene weist darauf hin, dass ein solcher Wechsel kein einseitiger Prozess sein kann und dem Konsens verpflichtet sein muss. Welche Änderungen vorgenommen werden, wird klugerweise nicht definiert, sondern in die Verantwortung der Gesellschaften gelegt. Das beißt sich grundlegend (wie wir w.u. sehen werden) mit dem, was Politiker und Experten hierzulande unter deutscher Nachhaltigkeitsstrategie verstehen.

Der Brundtland-Report wurde Basis der Agenda 21 der Vereinten Nationen, in der grundlegende strategische Schritte zur Umsetzung von Nachhaltigkeit auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen beschlossen wurden. Aber bereits diese Agenda aus dem Jahre 1992 vermeidet einen grundlegenden Wechsel, insbesondere bekennt sie sich zum dauerhaften Wachstum von Volkswirtschaften und konterkariert damit die im Brundtland-Report geforderte Nachhaltigkeitsstrategie. [3] Nachfolger der Agenda 21 ist die am 1.Januar 2016 beschlossene Agenda 2030 der UN (siehe Logo), die in ihrer Präambel sagt:

nen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Alle Länder und alle Interessenträger werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft umsetzen. Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu schützen.

Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. Sie will außerdem den. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensio

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat sich die Agenda 2030 auf die Fahne geschrieben und äußert sich auf seiner Internet-Präsenz so – und das können wir doch alle locker unterschreiben, oder?

„Die Bundesregierung engagiert sich in enger Zusammenarbeit mit der internationalen Staatengemeinschaft für die Bekämpfung der Armut, für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, für eine faire Gestaltung der Globalisierung und für den Erhalt der Umwelt und der natürlichen Ressourcen.“ [5]

Vielleicht doch nicht? Der Titel über diesen gut bekannten Formulierungen lautet nämlich:

„Deutschland übernimmt Verantwortung.“

und zwar eben für:

„Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte“

und

„faire Gestaltung der Globalisierung“

Um Letzteres geht es tatsächlich, denn die Globalisierung wird von den sogenannten Global Players voran getrieben. Man betont auch sehr gern: „Die Märkte benötigten die Globalisierung“. Wir können aber auch sagen: Der Imperialismus im Großen und die Gier im Kleinen, wobei das Eine der Zerrspiegel des Anderen ist, sind die Antreiber einer ideologischen – und wirtschaftlichen Globalisierung.

Diese im Übermaß genutzte Terminologie lässt die Alarmglocken läuten. Denn immer dann, wenn die Apologeten „deutscher Verantwortungsübernahme“ auf diese Weise laut wurden und „Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte“ einforderten, meinten sie in Wirklichkeit „robuste Mandate“, um „deutsche Interessen“ im Ausland zu vertreten.

Wir wollen wissen, wie das BMZ sich die konkrete Ausgestaltung der Agenda 2030 vorstellt und schnell ist die Katze aus dem Sack:

„Gerechtigkeit und Solidarität sind Grundwerte des menschlichen Lebens: Keiner darf wegsehen, wenn in einem anderen Land unmenschliche Verhältnisse herrschen. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Unsere Kultur basiert auf dem Ideal, dass die Starken die Schwachen unterstützen. […]“ [6]

Ironie:

Ja, liebe deutsche Bürger, da können Sie doch nicht weg sehen, wenn anderswo brutale Dikatoren ihr eigenes Volk knechten. Wollen Sie sich mit schuldig machen an den vielen, vielen armen Opfern? Wir sind verpflichtet , wir müssen handeln. Leider in letzter Konsequenz mit Gewalt, auch wenn wir das natürlich gar nicht wollen. Aber wir können nicht anders. Wir müssen leider Krieg und immer wieder und immer auf’s Neue Krieg führen. Leider, leider, leider.

Wir müssen leider tausende Menschen sterben lassen, denn es ist für eine gute Sache. Das müssen die Überlebenden, die Verkrüppelten, die Waisen doch verstehen. Es ist nur zu ihrem Besten. Wir schicken Euch Freiheitskämpfer, die ordentlich aufräumen, damit dann die Demokratie auf gereinigtem Boden sprießen kann. Und die lieben Opfer werden dann, missioniert und mit verklärtem Blick, zu den ausländischen Helfern, die mit einer humanitären Intervention die Fackel der Freiheit in’s Land brachten, dankbar aufschauen. Wer ein Diktator ist und welches Land unser Eingreifen benötigt, das entscheiden WIR, denn wir sind die Guten. SIE müssen über Staaten, denen wir verpflichtet sind, zu helfen, nichts weiter wissen. WAS Sie wissen müssen, sagen wir Ihnen, wenn es notwendig ist. Noch einmal: SIE müssen sich um fremde Gesellschaften nicht kümmern, SIE müssen von ihnen nichts weiter wissen, als das, was WIR Ihnen zu vermitteln haben. SIE brauchen sich nicht anstrengen, WIR sind die Experten. Lehnen SIE sich bequem zurück und bewerten sie in vermeintlich freier Entscheidung nach den Ihnen indoktrinierten Bildern.

Was ich hier ironisiere, vertritt jedoch ein großer Teil der deutschen Gesellschaft (und nicht nur der) mit vollem Ernst! Immer und überall wird es angemahnt: Die Pflicht zu schützen (Responsible to Protect = R2P). Das ist derzeit eine der stärksten Waffen von Propaganda, um Menschen in Kriege zu führen! Pflicht zum Krieg heißt das, daher kommt auch der Ausdruck „befrieden“; das leere wie verlogene Versprechen, durch einen (natürlich sauberen, kurzen, gerechten, humanitären) Krieg Frieden schaffen zu wollen. Wir werden aber in den folgenden Kapiteln auch erkennen, dass diese Pflicht zur Hilfeleistung nach Gutdünken ausgelegt wird. Und achten Sie darauf, wer das schreibt, also:

Wie heißt das Ministerium?

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Natürlich immer unter den gleichen gesalbten Worten stellt das BMZ (als Institution der Guten) auf seiner Webseite heraus:

„Die großen Probleme der Gegenwart machen nicht an nationalen Grenzen halt. Terrorismus, Kriege und Bürgerkriege wirken grenzüberschreitend. Konflikte in anderen Ländern gefährden auch die Sicherheit der Menschen in Deutschland. Wer Sicherheit will, muss sich um weltweiten Frieden bemühen. Entwicklungszusammenarbeit hilft, Krisen zu verhindern und Konflikte zu bewältigen.“ [7]

So steht es in den Massenblättern der Meinung bildenden Medien und genau so tönt die Politik. Ein ganz bemerkenswerter Gleichklang. Die meisten Bürger unseres Landes sind Konsumenten von Politik und Medien. Sie haben ein festes Bild von Terrorismus, sie glauben an die „Bürgerkriege“, von denen ihnen erzählt wird. Sie verstehen nicht, dass es das eigene System ist, welches die Sicherheit untergräbt und dass der Terrorismus in Europa ein (noch immer sehr milder) Re-Import ist, von dem, was westliche Staaten in Afrika, dem Nahen – und Mittleren Osten angerichtet haben.



Fallbeispiel – „Entwicklungshilfe“ für Syrien

Kann es sein, dass die Entwicklungsländer zur Zusammenarbeit gezwungen werden? Dass Entwicklungs-Zusammenarbeit Voraussetzung ist, um als „geachteter“ Partner behandelt zu werden? Syrien jedenfalls geriet in eine große soziale Schieflage, als es begann neoliberale Maßnahmen um zu setzen, die als Voraussetzung für das Inkrafttreten des EU-Assoziierungsabkommens aus dem Jahre 2004 gefordert wurden. Diese Verwerfungen, welche mit der Vernichtung kleiner auf Handwerk basierender Unternehmen und einer Verarmung der Landbevölkerung verbunden waren, haben entscheidend die Radikalsierung gerade auf dem Lande voran getrieben, was die Eskalation des Krieges gegen die Assad-Regierung ermöglichte. [8] Und was die EU damals mit Macht voran trieb, waren in erster Linie wirtschaftliche „Transformationen“, weniger politische Forderungen.



Im Widerspruch zu den Empfehlungen des Brundtland-Reports sind die Maßnahmen der „Zusammenarbeit“ (hier beispielhaft zwischen Deutschland und Syrien) auch völlig einseitig definiert. Nichts ist da mit Hilfe. Es werden unverblümt, wenn auch in feiner Beamtensprache, Forderungen gestellt. Und es läuft auf ein Geschäft hinaus, bei dem der Stärkere den Schwächeren übervorteilt. In diesem Zusammenhang sehe ich eine kritische Bewertung der Politik seitens der Regierung von Baschar al-Assad vor allem im Bereich der mit der EU ausgehandelten und umgesetzten „Reformen“ in Syrien!



Hier ist auch sehr gut erkennbar, dass die Begehrlichkeiten und Interessen in Bezug auf Syrien nicht nur aus den USA gesteuert wurden. Die EU hat längst die Rolle auch eines Konkurrenten der US-Amerikaner eingenommen und verfolgt unabhängig von jenen ihre ganz eigenen Ziele. Dazu gehören auch die Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, um es gefügig für politische Veränderungen im Sinne der EU-Eliten zu machen. Und die EU-Ziele sind gar nicht so edel. In Syrien forderte und erhielt sie: Aufweichung der Souveränität der Zentralbank über das Geldwesen, Freigabe von Preisen, Privatisierungen im Gesundheitswesen, Senkung von Einfuhrzöllen, Wegfall von Subventionen im Energiesektor und bei Düngemitteln, Aufweichung des Miet- und Immobilien-Gesetzes. [9]

Opportunismus, Korruption und Vetternwirtschaft gibt es und gab es vor dem „Volksaufstand“ von 2011 selbstredend auch in Syrien. Warum auch sollte dieses Land eine Ausnahme machen? Über sie war die Umsetzung der von der EU geforderten „Reformen“ erst möglich und damit hatten die Offiziellen der Europäischen Union keinerlei Probleme. Im Einzelnen sah das so aus:

„Bevor er zu einem bekannten Namen in den Hallen von UN und Weltbank wurde, war Abdullah al-Dardari als stellvertretender Premierminister für Wirtschaft für die Umsetzung dieser „sozialen Marktwirtschaft“ verantwortlich. Während seiner Amtszeit wurde die Subventionierung von Treibstoff und Futtermittel aufgehoben, was – laut UN-Statistiken – zu einer Verdopplung der Preise führte und der Land- und Viehwirtschaft einen tödlichen Stoß versetzte. An dieser Stelle gilt es zu notieren, dass Dardari kürzlich eine Beraterposition für den “Wiederaufbau” in Syrien antrat, nachdem er als stellvertretender Exekutivdirekor der UN-Regionalkommission für Westasien (UNESCWA) gearbeitet hatte.“ [10]

Und weiter:

„Die katastrophalen Konsequenzen dieser Wirtschaftspolitik haben alle Syrer betroffen, waren jedoch besonders schädlich für die dürregeplagte Jazira-Region, die ökonomisch weitgehend von der Landwirtschaft abhängig war. In den Provinzen Hasakah, Deir ez-Zor und Raqqa betrafen sie 130.000 Einwohner direkt, 80.000 verloren ihren gesamten Lebensunterhalt. Dutzende Dörfer und Städte in dieser Region wurden komplett verwüstet. Zehntausende Menschen zog es in die Armutsgürtel von Damaskus und Aleppo, wo sie Zuflucht in Zelten, Elendsvierteln und hastig errichteten Behausungen suchten.“ [11]

Noch einmal: Die vor Demokratie-Parolen triefende EU wusste das und hatte keine Skrupel, um diesen Preis den syrischen Markt für das eigene Kapital zu öffnen. Zum Angriffsobjekt wurde die Assad-Regierung erst, als sie sich der dramatischen Folgen für die Bevölkerung bewusst wurde und diese Reformen stoppte. [a1]

All das führte zum Scheitern von Existenzen, wachsender Arbeitslosigkeit und sozialen Unfrieden. Und wer betreute diese Maßnahmen von deutscher Seite aus?

Das sogenannte Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit

Wer definiert überhaupt, was ein Entwicklungsland ist? Wer hat das Recht, ein solches Land zu entwickeln? Entwicklungshilfe wie auch Entwicklungs-Zusammenarbeit sind ganz und gar nicht das, was drauf steht. Sie sind Werkzeuge neoliberaler Agenden. Und unser absurdes Wirtschaftssystem (basierend auf einem absurden Gesellschaftskonzept) ist darauf auch angewiesen. Erkennen Sie sofort, was die Kernaussage des Folgenden ist (wieder vom BMZ entnommen)?