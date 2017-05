Weißhelme – Tür an Tür mit al-Qaida

„Beachten Sie, die Realität des Syrien-Krieges und die in Aleppo können Sie nur mit eigenen Augen erfassen. Krankenhäuser vollständig zerstört und die Weißhelme sind Helden in Aleppo? Ein Oscar? Eine Nominierung für den Friedens-Nobelpreis? Für welchen Preis wollen wir das sterben und morden fortführen, um diesen Krieg zu rechtfertigen, der Terroristen unterstützt, die Souveränität eines Staates erdrosselt wie der so vieler zuvor? Ich habe die folgenden Bilder gedreht, um Ihnen eine andere Perspektive zum gleichgeschalteten Narrativ der Medien zu bieten.

Als ein Bürger Frankreichs lehne ich die Unterstützung der kriminellen Außenpolitik meines Landes ab. Lesen Sie bitte meinen Brief an den Präsidenten der Republik Frankreich, in dem ich meine Ansichten sehr klar heraus stelle. In den vergangenen weniger als zwei Jahren habe ich Bilder von zwei Krankenhäusern aufgenommen, die weiterhin arbeiten, von denen aber behauptet wurde, sie seien zerstört worden. Ich bin an Tonnen von Medikamenten vorbei gegangen, welche verschiedenen terroristischen Gruppierungen vorbehalten und Zivilisten vorenthalten wurden. Bei der Besichtigung der Gebäude, welche zuvor unter Kontrolle der Jabhat al-Nusra und der FSA standen, sah ich, dass sie Tür an Tür mit den Weißhelmen wohnten, welche uns als zivile Helfer präsentiert wurden, jedoch hauptsächlich Terroristen statt Zivilisten unterstützten.

Uns wurde [in Aleppo] erzählt, die Weißhelme wären nur dann in Aktion gewesen, wenn die Kamera AN war. Man erzählte uns, sie brachten Waffen, exekutierten syrische Soldaten, nahmen an Hinrichtungen Islamischer Gerichte teil, bestahlen ihre Opfer, aber der Knackpunkt ist einfach der, dass fast alle Mitglieder der Weißhelme den terroristischen Gruppen angeschlossen waren und Treue zur Nusra-Front und Harakat Nour al Din Al Zinki schworen. Sehen Sie dazu auch den Film von Vanessa Beeley: https://www.youtube.com/watch?v=OBkn7… „