Syrien-Berichterstattung der ARD – ein jounalistisches Armutszeugnis

Vielleicht kann sich der Leser noch an diesen Beitrag erinnern, welcher vor kurzem die NICHT-Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen Medien thematisierte. Gelenkt und geistig unselbständig wie diese ist, war es abzusehen, dass die Tagesschau-Macher bei der nächsten Anweisung ihrer Strippenzieher sofort wieder die Posaunen des Krieges blasen würden. Und so kam es auch.

NICHTS hatten die Leser und Zuschauer in den letzten Monaten an Nachrichten im Sinne des Wortes über Syrien zu sehen oder zu hören bekommen. Nach dem die Hysterie um den vermeintlichen Giftgas-Angriff sich gelegt und das Gift der Kriegshetzer erneut die Beziehungen zwischen Russland und den USA vergiftet hatte, war Ruhe eingezogen.

Doch schon im April hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow gewarnt, dass diese Provokationen wiederholt würden. Syrien wie Russland hatten vehement vor dem UN-Sicherheitsrat gedrängt, endlich eine Untersuchungs-Kommission nach Khan Sheikhoun zu entsenden. Passiert ist nichts. Mit Händen und Füßen wehrten sich die Brunnenvergifter aus den USA, Großbritannien und Frankreich gegen eine solche Mission.

Schon im Jahre 2013 war es augenfällig, dass gegenüber der syrischen Regierung eine „Rote Linie“ gezogen wurde, die überschritten sei, wenn jene „Giftgas gegen ihr eigenes Volk einsetzen würde“. Und dass kurz darauf tatsächlich etwas in dieser Richtung geschah, weil ja Despoten nicht nur blutrünstig sondern auch samt und sonders blöd sind. Es ist leider anders: Sie und ich werden hier für blöd gehalten.

Was im Jahre 2013 passierte, war ein groß angelegter False Flag allererster Güte, gepaart mit von Hass erfüllter Propaganda und systematischer Verdummung der Bevölkerung.

Das Muster wiederholt sich nun. US-amerikanische Politiker sind erneut in den Medien unterwegs, um ihre Verleumdungen gegen Syrien, dem man niemals den Einsatz von Giftgas nachweisen konnte, abzusondern und so den propagandistischen Boden für die nächste Operation unter falscher Flagge zu bereiten. Wie ist es möglich, dass den Menschen hierzulande dieses zum Krieg treiben noch immer nicht auffällig wird?

Und ist sie nicht brav, die Tagesschau? Von ihren politisch-ideologischen Meistern mehr oder weniger aufgefordert, ist sie umgehend bereit, den propagandistischen Diener zu machen und mal wieder aus Syrien „zu berichten“. [b1][b2]

Wie sich die Tagesschau hier prostituiert, ist dermaßen ärmlich, dass sie mir schon fast leid tut. Wie tief muss man sinken, um das dem deutschen Medienpublikum anbieten zu können. Wie abgekartert das Spiel ist, zeigt auch der von ersterer Nachricht verlinkte Artikel, welcher dem Leser suggeriert, die Tagesschau wäre um seriöse Recherche bemüht. Und wen bemühte sie für diesen Schein? Ach die OPCW; die Organisation zur Verhinderung der Weiterverbreitung chemischer Waffen:

„Die „Organisation für das Verbot chemischer Waffen“ (OPCW), die 2013 den Friedensnobelpreis verliehen bekam, erklärte zunächst ihre „ernsthafte Sorge“ über die Berichte eines Chemiewaffeneinsatzes in Chan Scheichun. Eine Aufklärungsmission der Organisation, der 192 Staaten angehören, die die Chemiewaffenkonvention der Vereinten Nationen (UNO) unterzeichnet haben, sei in Vorbereitung. Am 19. April teilte die Organisation dann mit: Ja, es wurde Giftgas eingesetzt, so die Experten – das sei „unbestreitbar“. Wahrscheinlich handelte es sich bei der verwendeten Substanz um Sarin oder einen dem Nervengas sehr ähnlichen Mittel, hieß es von der OPCW weiter.“ [1]

Man vergisst natürlich nicht, darauf hinzuweisen, dass die OPCW einen Friedensnobelpreis bekam. Das sind nämlich ganz gute und nur dem Frieden und der Verständigung dienende Ermittler, die „aufklären“. Aufklären? Vergessen Sie es. Sehen Sie außerdem die fast vollständige Informationsleere in dieser Nachricht? „Die Vorbereitung der Aufklärungsmission“ ist übrigens auch mehr als zwei Monate später noch immer in vollem Gange; hust. Sollte es sie jemals geben, wird sie sich, wie ihre Vorgänger, in „Befragungen und der Auswertung von Videomaterial“ beschränken.

Aus diesen NICHT-Beweisen können dann die „Freunde Syriens“ (z.B. Katar, die Türkei und Saudi-Arabien) neue UN-Resolutionen gegen Syrien einbringen. Das, einschließlich der NICHT-Beweise, dürfen Sie dann in unseren Leitmedien wieder bis zum Erbrechen über sich ergehen lassen.



Die OPCW ist das seriös wirkende Instrument der Krieger gegen Syrien und sehr dienlich, wenn man Kriegspropaganda in ein Mäntelchen von Objektivität und Neutralität einkleiden möchte. Diesen Artikel der Tagesschau in der Rubrik „Faktenfinder“ einzuordnen, ist (wie die Rubrik selbst) einfach nur ein Witz.

Noch dazu, da sie, die Tagesschau, auch in jenem „aufklärerischen“ Artikel weiter tapfer mit der Schauspieler-Truppe der Weißhelme hausieren geht, wie man leicht am Logo des „humanitären Helfers“ erkennen kann. [b3]

Jener Weißhelm-Truppe, die den Namen des tatsächlichen syrischen Zivilschutzes eben Diesen raubte und unzählige Male der Zusammenarbeit mit Terroristen und der Inszenierung von False Flags überführt wurde (hier zu sehen in Khan Sheikhoun). Eine Truppe, die Millionen-Zuwendungen aus dem Budget des deutschen Bundeshaushaltes erfuhr; für Kriegshetze gegen Syrien bei der Tagesschau bis heute gern verwendet.

Und ungewollt offeriert hier die Tagesschau auch die Kriegspolitik der deutschen Bundesregierung. Denn die zweite Meldung bezeugt, dass man die Pressung der syrischen Nation unverfroren weiterführt und dass hinter einer Maske von Hilfsbereitschaft versteckt. Während die Syrer unter den EU-Wirtschaftssanktionen leiden, öffnet man für sie Türen, damit sie ihr Land verlassen.

Oder sind die beiden obigen ERZEUGTEN Nachrichten vielleicht deshalb erforderlich, damit man diese hier ohne großen Aufruhr nachschieben kann? [b4]

Vom eigenen Aufruhr, ob der unzähligen zivilen Opfer in Syrien, dem Irak und Afghanistan, welche durch die vermeintliche „Koalition gegen den Terror“ zu verantworten sind, ist man Lichtjahre entfernt. Könnte man doch nur Assad mal wieder etwas unterschieben, nicht wahr? Dann sähe aber das Empörungs-Management anders aus. Und sehen Sie: Beim Stricken dieser Neuauflage einer alten Nummer ist man derzeit.

Jeden Tag wird durch die westlichen Demokratien im Nahen Osten unverblümt das Völkerrecht gebrochen und gleichzeitig sonnen sich deren Repräsentanten als Ritter von Demokratie und Freiheit. Ein US-Jet schießt ein syrisches Kampfflugzeug über syrischem Territorium ab. Na und? Wen interessiert das hier schon. Marschflugkörper werden auf syrische Stützpunkte gefeuert, begründet mit nichts anderem als Verleumdungen. Kein Recht gilt, außer dem des Stärkeren.

Ungeniert werden weiterhin Milizen für den Krieg gegen Syrien ausgerüstet und unterstützt. Es wird nach Herzenslust gebombt und gleichzeitig zeigt man mit dem schmutzigen Finger auf die Verteidiger eines Landes. Die einzige Kraft, die derzeit tatsächlich den IS bekämpft – und zwar wirksam – sind die syrischen Streitkräfte und ihre Verbündeten. Und denen werden von den Gralshütern der Demokratie pausenlos Knüppel zwischen die Beine geworfen.

Die ganze Phalanx des freien Westens, von Israel beginnend, über die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Australien aber zeigt, was sie wirklich von einer gleichberechtigten Zusammenarbeit der Völker hält. Messt sie an ihren Taten!

Aus meiner Sicht ist es eine Schande: die deutsche Möchtegern-Großmachtpolitik gegenüber anderen Staaten und der ihr dienende Kadavergehorsam der Öffentlich-Rechtlichen Medien.

In mir ist kein Hass. Aber sehr wohl bin ich voller Emotionen, voller Zorn. Darüber wie eine ganze Gesellschaft humanistische Werte und Traditionen ihrem Opportunismus, ihrem Egoismus und ihrer Machtgier opfert. Ich versuche mich in das Tagesschau-Team hinein zu versetzen. Wie können deren Macher, nach dem sie wieder einmal dem Geist des Krieges dienten, nach Feierabend zu ihren Partnern, ihren Kindern zurück kehren, ihnen in die Augen sehen und dann ruhig schlafen? Geht das? Mir fällt es schwer, das zu glauben.

Es ist an der Zeit, sich nicht nur auf der Couch aufzuregen. In drei Monaten sind Bundestagswahlen und was vielen nicht bewusst ist: Das sind Wahlen, bei denen sich die Menschen zwischen Krieg und Frieden entscheiden dürfen. Die aktuelle deutsche Regierung ist ein Kriegskabinett – obwohl wir von niemanden bedroht werden; außer von jenen, denen wir seit Jahrzehnten kontinuierlich den Boden unter den Füßen wegziehen. Sollte Ihnen tatsächlich an Demokratie liegen, fände ich es gut, wenn sie sich diese Tatsachen rechtzeitig in das Gedächtnis (zurück) rufen.

Spätestens, wenn wir am eigenen Leibe erleben, was den Syrern – auch durch uns – gegenwärtig widerfährt, werden wir erkennen: Ohne Frieden ist alles nichts.

Bleiben Sie bitte schön aufmerksam.

