Die ARD-Tagesschau und ihr Tagesgeschäft.

Es ist hart, beim Regierungssender – was er vorgibt, nicht zu sein – angestellt zu sein. Heftig weht schon seit geraumer Zeit der Wind eines empörten Publikums in die Redaktionsstuben. Doch ist das ein selbst verursachtes Leid und der Preis für das Dienst-Verhältnis. Ändern können es nur die Diener selbst – in dem sie diese Rolle verlassen.

Vorabwarnung: Diesem Elaborat wurden in durchaus signifikantem Maße Essenzen von Satire untergemischt.

Solange das Alltags-Geschäft der Tagesschau so abläuft, wie an den folgenden Beispielen – ohne große Mühe aus drei Tagen Berichterstattung heraus gefischt – erläutert, wird sich auch an den seelischen Befindlichkeiten der Verfasser nicht viel zum Guten ändern können.

Tendenziös wertend, unpräzise, Scheininformationen – bis hin zu den berüchtigten Beobachtern. Auf denn zum ersten Teil unserer heutigen Tagesschau-Politschulung (a1). Finden Sie mindestens vier Auffälligkeiten, die den Regeln journalistischen Anstands zuwider laufen:

“Mueller und sein Team stießen dabei auf “zahlreiche Kontakte” zwischen Trumps Wahlkampflager und Vertretern Russlands. Beweise für eine Straftat fanden sie aber nicht. Trump sieht sich durch den vor kurzem veröffentlichten Abschlussbericht des Ermittlers von allen Vorwürfen entlastet. Viele Beobachter bewerten das Ganze anders.” (1)

Das nächste ist schon etwas schwieriger, weil der Leser gefordert ist, die Perspektive zu erweitern, das ihm angebotene Framing wieder aufzulösen. Wo liegt das Problem, positiver ausgedrückt die Herausforderung in dieser Nachricht (Angela Merkel zu Besuch in Afrika, es lohnt das komplette Studium des Artikels)?

“Instabile Sicherheitslage bedroht Entwicklung: Das hat Merkel während ihrer Reise oft zu hören bekommen, von den Präsidenten der Sahel-Länder, von Studierenden, von Einsatzkräften: Warum stattet ihr uns nicht besser aus gegen die Terrormilizen? Die zunehmend instabile Sicherheitslage in Niger, Mali und Burkina Faso macht Entwicklungserfolge schwieriger. «Wir sehen auch, dass es bei der illegalen Migration, aber vor allen Dingen auch beim Drogen- und Waffenschmuggel, wichtig ist, eine gut ausgerüstete Polizei zu haben, weil die Schmuggler auch technisch sehr gut ausgerüstet sind.»” (2)

Nun wieder sehr viel einfacher geht es weiter: Gab sich Jürgen Stryjak mit innerer Stimme selbst den Befehl zum sudeln? Sudeln hat man vor Jahrzehnten dem DDR-Propagandisten Karl-Eduard von Schnitzler vorgeworfen (Sudel-Ede). Aus meiner Sicht kann das der ARD-Journalist viel besser. Mindestens vier Verletzungen journalistischen Anstands dürfen allein im zitierten aufgedeckt werden. Doch ist der ganze Bericht ein einziger schmutziger Strom von Desinformation:

“Schwere Luftangriffe auf Rebellenhochburg: Russland und Syrien haben Luftangriffe auf die Provinz Idlib geflogen. Staatsmedien sprechen vom Kampf gegen «terroristische Gruppen». Die Region ist eines der letzten größeren Gebiete der Regimegegner.” (3)

Doch nun meinen wir ein fahles Licht in der finsteren Tristesse von Tagesschau-Berichterstattung zu erspähen. Denn oh, die Tagesschau beschäftigt sogar einen Assange-Investigator! Ich freue mich schon auf weitere diesbezügliche Berichte von Marc Dugge. Der Spin, der hier entwickelt wurde, ist ja nun wirklich aus feinster manipulativer Seide gesponnen.

Da sehen wir großzügig über die Sauerei hinweg, dass dem Auftragssender mit seiner vorstehenden Politgilde ansonsten keine Silbe zum Thema Assange über die Zunge rutscht. Macht so weiter, Jungs und Mädels von der Tagesschau, vielleicht wird Euch das Assange-Syndrom schneller einholen, als Ihr es Euch zu träumen wagt. Oder ist es schon zu spät, seid Ihr seelisch schon gebrochen und habt allen Mut verloren? Hier jedenfalls Marc Dugge und sein abenteuerliches Assange-Konstrukt:

“Spaniens Angst vor einem Fall Assange: Spanien ist tief in die Venezuela-Krise verstrickt. Nach der Flucht des Oppositionellen López in die spanische Botschaft in Caracas wird die Sache erst recht kompliziert.” (4)

Da lässt sich nur noch aufstöhnen und mitfiebern: Denn sicher hat López jetzt große Angst, an die legitime und demokratische gewählte Regierung Venezuelas ausgeliefert zu werden, wegen des Versuchs, eines gewaltsamen Sturzes der gewählten Regierung. Nun ja, erst einmal darf er unter Begleitschutz im Garten der Botschaft in die Mikrofone sprechen – ganz wie Assange das auch durfte. So soll es in Ihnen hängenbleiben. Die Tagesschau gibt sich wirklich alle Mühe. Falls dem einen oder anderen entfallen ist, wofür Assange tatsächlich verfolgt wird – es lohnt ein Blick in den Nahen Osten (a2).

Zur Perle meiner Kurzrecherche küre ich das folgende – so langsam nimmt das Ganze surreale Züge an:

“Konstanz ruft Klimanotstand aus: Als erste deutsche Stadt hat Konstanz den Klimanotstand ausgerufen. Künftig stellt die Kommune sämtliche Entscheidungen unter einen Klimavorbehalt. Auch die Bewegung #FridaysForFuture ist beteiligt.” (5)

Das Klima und seine Katastrophe, sein Wandel, sein Kollaps. Mir hätte wirklich etwas gefehlt, hätte sich unser Qualitätsmedium von diesem unqualifiziert behandelten Thema abgewandt. Es gilt, immer schön weiter die verunsicherte Masse bei Laune zu halten. Schließlich wird irgendwann noch eine ganz tolle Idee von ganz oben aus dem Hut gezaubert werden. Sozusagen der Tag der Erlösung. Das muss gut vorbereitet werden. Nicht wie damals mit Nostradamus, diesem Hässling. Die Außendarstellung hat deshalb starke Änderungen in Alter und Geschlecht beim Verkünder erfahren. Und – auf obiges Zitat gemünzt – schauen Sie, wir tun was! Was für ein Fest des Aktionismus. Bis zu den großen Würfen unserer Führer gilt jedoch: Hilfe, wir werden alle sterben!

Wohin die Reise geht, wird ja schon vorsichtig ausgetestet. Noch sind die malträtierten Birnen der sich zielstrebig entmündigenden Bürger nicht weich genug geklopft, um die Pille dankbar einzunehmen. Aber keine Sorge, das wird noch:

“Nur jeder Dritte für eine CO2-Steuer: Eine CO2-Steuer gilt als möglicher Weg, die deutsche Klimabilanz zu verbessern. Doch eine Mehrheit will sie nicht, so ein Ergebnis des ARD-DeutschlandTrends. Interessant sind auch die Aussagen der Deutschen zur Europawahl.” (6)

Sehen Sie, die Dinge sind schon auf dem Weg, um den Klimakollaps zu verhindern – noch etwas Geduld, liebe Lemminge. Wer sich zu gegebener Zeit der Klimasteuer verwehrt, war auch früher den Kohlepfennig nicht wert. Ha, ha, kleiner Scherz. Aber seien Sie vorsichtig: Sie könnten ganz schnell als verrußter, rückwärts gewandter Anhänger der Fossilwirtschaft, als Klimaleugner, ja als Feind alles Guten und damit auch noch stiller Agent des finsteren Gesellen im Kreml abgewatscht werden. Bedenken Sie: Selbst der IWF, der globale Mitantreiber der Kreditgeldmaschine – ich meine natürlich der globale Verteiler für Hilfsfonds an Bedürftige (das glaubt mir doch keine Mensch mehr, oder?) – predigt sie schon von der Kanzel des Neoliberalismus, die CO 2 -Steuer (7).

Ein Merkmal von Propaganda ist, dass die jeweiligen Protagonisten konsequent jeden tatsächlichen wie angenommenen Konkurrenten wegbeißen. Ein weiteres Merkmal ist, dass sie diesen Konkurrenten burschikos das eigene Tun unterstellen. Putins Rattenfänger – das weiß jeder brave Tagesschau-Seher – haben ja der kriegsgeilen Demokratin Hillary Clinton durch ihre subversive Wühlarbeit die US-Präsidentschaft vermasselt (8,9).

Die transatlantisch verseuchten Grünen sind also diesbezüglich hoch sensibilisiert und darauf aus, es dieser Fünften Kolonne hier in Europa – der europäische Kontinent endet übrigens an den NATO-Ostgrenzen – ordentlich heimzuzahlen. Da fällt mir ein: “Was ich selber gerne tu, trau ich auch den andern zu”. Die Tagesschau informiert über den sogenannten Europa-Wahlkampf der Grünen:

“Bei den Grünen gibt es neben vier hauptamtlichen Mitarbeitern, die 14 Social-Media-Accounts betreuen, eine «sogenannte Netzfeuerwehr». Dies sei eine «geschlossene Gruppe mit 4000 Aktiven, die wir bei Falschmeldungen und Shitstorms aktivieren können. Die Mitglieder der Gruppe kommentieren dann falsche Beiträge und setzen sich Shitstorms entgegen.»” (10)

Die Grünen, das ist da meine Reflexion – und der deutschen Sprache huldigend, nenne ich die Dinge auch beim richtigen Namen – sollten sich mal mit ihren eigenen hochfrequenten Scheißstürmen befassen. Um im Bilde zu bleiben: Die lassen diesbezüglich seit Jahrzehnten so einiges ab. Gerade auch ihre, den Menschen in die Köpfe gedrückte Scheiße hat zu vieltausendfachem Tod und Verderben beigetragen. Es ist wenig erheiternd, immer aufs Neue feststellen zu dürfen, wie die Brandstifter “Hilfe, es brennt” brüllen und so die Leute vom Löschen abhalten.

Merken Sie etwas? Diese Gesellschaft wird zunehmend hysterisch. Jedes relevante Thema ist von Hysterie begleitet: Brexit, NATO, Europa, Hitzetod. Dazu kommen noch Nationalisten – Entschuldigung: Es heißt natürlich Nationalisten und Nationalistinnen oder Natiolnalist*en oder eben anders. Und erst die Islamisten – Entschuldigung: Es heißt natürlich Islamisten und Islamistinnen oder Islamist*en oder eben völlig anders, zum Beispiel “das Islamistinninern”. Und um Gottes Willen vergessen wir nicht die Rechtspopulisten – Entschuldigung: Es heißt natürlich Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen oder Rechtspopulist*en oder eben wiederum ganz anders. Hauptsache es hat nichts mehr mit deutsch zu tun. Wir reden hier von unbehandelter Hysterie, schönen Gruß an die Betreuer der Klapsmühle.

Die Hysterischen meinen, mit überschäumendem Aktionismus Brände weltweit löschen zu müssen und fachen sie – gefangen in ihrer völligen Entkoppelung von der eigenen Rolle – nur weiter an. Im Hintergrund werden sie dabei wohlwollend getätschelt – nach dem Motto: “Gut gemacht ihr Idioten, weiter so!”. Das ist von mir weniger zynisch formuliert, als Sie es im ersten Augenblick wahrnehmen mögen, liebe Leser. Denn die Macht selbst ist es, die zynisch ist und die tickt genau so.

Hysterie ist ein Symptom für drohenden Kontrollverlust und Auflösung. Sie ist völlig konzeptionslos und nur noch auf das nächstliegende gerichtet. Hoch emotional in Angsttriggern gefangen, ist sie unfähig, Alternativen zu erkennen oder sie gar zu entwickeln. Wir sollten uns davon nicht anstecken lassen! Le Bon und Bernays jedenfalls hätten ihre helle Freude, wenn sie heute erleben dürften, wie sich ihre Erkenntnisse massenpsychologischer Phänomene ein weiteres Mal in der Praxis bewähren.

Zum Abschluss noch etwas, bei dem ich die Propaganda unterstelle, OHNE in irgendeiner Weise geprüft zu haben:

“Zehn Millionen Nordkoreaner hungern: Hitzewellen und Überschwemmungen im vergangenen Jahr verschärfen den Mangel in Nordkorea. Wegen der schlechtesten Ernte seit zehn Jahren hungern laut UN zehn Millionen Menschen. Die Situation könnte noch schlimmer werden.” (11)

Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist – nicht mit dem Hunger, das sollte klar sein. Sondern, dass man Sie schon wieder versucht, mit Verlaub, zu verarschen. Aus dieser Meldung lässt sich nämlich so einiges extrahieren. Warum? Achten Sie mal beim Lesen auf Ihre Befindlichkeiten!

Bleiben Sie bitte schön aufmerksam.

