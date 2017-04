Die Rechtspopulisten – Antreiber von Frieden und Verständigung

Marine Le Pen (LP): „Danke, Herr Präsident. Wie sie wissen, dränge ich seit Langem auf eine Wiederherstellung der kulturellen, wirtschaftlichen und strategischen Verknüpfungen zwischen Russland und Frankreich, was heute, angesichts der terroristischen Bedrohung von besonderer Bedeutung ist. Der Kampf gegen den Terrorismus kann nur dann wirklich effektiv sein, wenn die größten Nationen Seite an Seite stehen und ihre Kräfte bündeln. Russland kämpft in Syrien. Frankreich beteiligt sich führend an der Operation Barkhane im Tschad und bekämpft den Terrorismus in Mali. Ich glaube, dass unsere beiden Länder einen sehr aktiven Teil dieses Ringens ausüben, einschließlich ihrer Unterstützung für Länder, welche in der Vergangenheit im Kampf gegen den aufkommenden Terrorismus standen und bis heute gegen diese Bedrohung kämpfen.

Herr Präsident, sie wissen über die in Frankreich verübten terroristischen Anschläge. Gestern verübten Terroristen einen Anschlag mit vielen Opfern. Sie setzen ihre Attacken Tag für Tag fort, nutzen neue Formen des Terrorismus, einsch. des sogenannten economy-class-Terrorismus, mittels dem Anschläge von Individuen verübt werden, die im Strom der Migranten in unser Land kommen, im Auftrag terroristischer Organisationen, wie z.B. ISIS. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Situation alles in unserer Macht stehende tun müssen, um Bedingungen für einen effektiven Austausch unserer nachrichtendienstlichen Informationen zu schaffen, um so unsere Nationen vor der Bedrohung zu schützen, die Frankreich getroffen hat und vor kurzem zu einem Anschlag auf unsere britischen Freunde führte.

Ich möchte sagen, dass ich es als ein großes Problem ansehe, dass der russische Ministerpräsident sich nicht mit den Kollegen der EU-Staaten treffen kann. Ich glaube, dass Treffen zwischen den Repräsentanten unserer demokratischen Institutionen uns allen helfen können, effektivere Lösungen für das Angehen der terroristischen Krise zu finden, welche, abgesehen vom militärischen Aspekt, viele andere Komponenten beinhaltet, wie ich auch während des Treffens mit dem Präsidenten des Tschad Idriss Deby erkennen konnte. Wie wir bereits beim Treffen mit dem Sprecher der Staats-Duma sagten, glaube ich, dass sich alle Staaten Gedanken über den Menschenhandel – getätigt zum Zwecke der Finanzierung des Terrorismus – Gedanken machen sollten.“ [34]