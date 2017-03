Aleppo und Dresden – Zerrbilder zweier Städte

MW-Stellungnahme Installation Busse Neumarkt [Dresden] Nein zur Assad-Putin-Hetze! Nein zu Imperialismus und Krieg! Ja zum NATO-Austritt! Die Mahnwache für Frieden Dresden begrüßt die öffentliche Kontroverse die um die Installation von Manaf Halbouni auf dem Dresdner Neumarkt entstanden ist. Der bisherige Krieg in Syrien dauert nun schon fast sechs Jahre an, und ist in der öffentlichen Debatte nur begrenzt erörtert wurden. Dass dies neu angestoßen wird betrachten wir als positiv. Die Mahnwache für Frieden Dresden kritisiert jedoch den Aussagewert der Installation. Es liegt eine Kontextuierung der Busse in die politische Situation in Syrien vor. Der förmliche Kontext ergibt sich aus der offiziellen Stellungnahme: Die drei Busse aus dem von Terroristen besetztem Teil Aleppos, sollen Zivilisten Schutz vor Scharfschützen der Regierung geboten haben. (1) Dass diese von der Terrormiliz Ahrar-Al-Sham (2) aufgestellt und mit einer Flagge verziert wurden, war dem Künstler offiziell nicht bekannt. (3) Aus diesem Kontext heraus soll der Schrecken des Krieges gemahnt werden, und Dresden daran erinnert werden, dass seit 1945 der Krieg nicht verschwunden ist. (4) Die Sensibilisierung auf gegenwärtige militärische Konflikte, und das Bemühen um Aufklärung zur zukünftigen Vermeidung dieser, ist ein zentrales Thema der Mahnwache für Frieden Dresden. Wir vertreten allerdings die Position, dass der Aussagewert der Installation selbst kein gelungener Beitrag zu einer friedlicheren Welt ist. Insbesondere kritisieren wir den inoffiziellen Kontext in den die Installation stößt. In einer öffentlichen Debatte wurde von den sogenannten Leitmedien allzu polemisch und einseitig über Aleppo berichtet, und ausgiebig eine vermeintlich hauptsächliche Schuld der syrischen und russischen Regierung an zivilen Todesopfern thematisiert. Hierbei wurde das sich wiederholende Narrativ von einer Bevölkerung die von ihrer Regierung tyrannisiert wird hochgehalten, unter Verschweigung der Tatsache dass es sich bei den Rebellen mehrheitlich um durch das Ausland unterstützte Nicht-Syrer handelt. Des Weiteren ist beachtenswert, dass das Leid Unschuldiger bei der Kriegsführung von NATO-Staaten und ihrer Verbündeter von selbigen Leitmedien als kaum erwähnenswert eingeschätzt wurde. Der Angriff auf Mossul, der maßgeblich von den USA und der irakischen Regierung mit Unterstützung der Bundeswehr geführt wird, findet trotz monatelangem und auch aktuellem Andauern kaum Beachtung. Unter diesen Umständen kann eine Installation die sich erneut auf Aleppo bezieht, und auf einen angeblichen Terror von Seiten der syrischen Regierung gegen die Zivilbevölkerung, nur in dieselbe Kerbe der bekannten Assad-Putin-Hetze stoßen. So anerkennenswert der ehrbare Versuch mit der Installation Betroffenheit zugunsten der syrischen Zivilbevölkerung zu erzeugen trotz allem auch ist, so bleibt die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Aktion. Wahre Solidarität mit den Opfern würde bedeuten die Anstrengung zu unternehmen, weitere Kriegshandlungen zu unterbinden und den Konflikt zu beenden. Dies ist allerdings nicht möglich, solange die Konfliktparteien bewusst derart im Dunkeln gehalten werden. Wie bereits erwähnt, ist es der Konsens der öffentlichen Debatte dass es die syrische Regierung in Kooperation mit Russland ist, die mit terroristischen und militärischen Methoden die Zivilbevölkerung davon abhalten will ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrzunehmen. Aus diesem Grund organisiert sich letztere als sogenannte gemäßigte bewaffnete Opposition. Mittlerweile ist es jedoch offenkundig, dass eben jene Opposition vorrangig aus ausländischen Kämpfern besteht, die sich terroristischer Methoden bedienen. Logistisch und finanziell unterstützt werden sie dabei insbesondere durch Länder wie die Türkei, die Golfstaaten, Israel, Großbritannien, Frankreich und den USA. Es sind gerade westliche Interessen und Akteure gewesen, die zur Eskalation einer innersyrischen Bürgerrechtsbewegung zu einem Stellvertreterkrieg auf syrischem Boden beigetragen haben. Das Ziel der politischen und logistisch/finanziellen Unterstützung der Terror-Milizen ist ganz klar ein erzwungener Regierungswechsel in Syrien. Dass die Busse in Aleppo nun erwiesenermaßen von der Terrororganisation Ahrar-Al-Sham aufgestellt wurden, passt ironischerweise sehr gut in die westliche Gesinnungspolitik zugunsten der Terror-Milizen. Für einen Aussagewert der Installation zugunsten dieser Gesinnungspolitik sprechen auch die politisch hochkarätigen Mitglieder der Stiftung, die das Projekt zusammen mit der Sparkasse maßgeblich finanzierte. (5) Die Stiftung „Kunst und Musik für Dresden“ wird im Vorstand geleitet von der Ehefrau des jetzigen Innenministers und ehemaligen Verteidigungsministers, Martina de Maiziere. Im Stiftungsrat finden sich dann auch als Vorsitzender der Oberbürgermeister Dresdens Dirk Hilbert, und als stellvertretender Vorsitzender Dr. Hans-Ulrich Seidt, Chefinspekteur im Auswärtigen Amt. (6) Keiner dieser Personen hat sich jemals öffentlich entgegen der propagandistischen Assad-Putin-Hetze, oder der Fiktion vom Krieg der syrischen Regierung gegen die syrische Bevölkerung, positioniert. Die genannten Personen sind im Gegenteil eng mit Institutionen verbunden, welche an einer Aufrechterhaltung dieser Propaganda beteiligt sind. Die Installation ist somit gefährlich für eine Beilegung des Krieges in Syrien. Denn jede Aktion die die eigentlichen Grundlagen und Begebenheiten des Konfliktes ignoriert oder von ihnen ablenkt, zugunsten der gebräuchlichen Narrative der Leitmedien, ist Wasser auf die Mühlen des westlichen Imperialismus. Sie bedeutet einen Rückschlag für den aufrichtigen Einsatz um das Leben und die Würde der syrischen und irakischen Bevölkerung. Sie trägt dazu bei, die Syrien-Debatte auf zwei falsche Optionen zu reduzieren: Eine Stilisierung des Krieges in Syrien/Irak zur quasi Naturkatastrophe, und damit eine Verkürzung der Debatte auf die Flüchtlingspolitik. Und eine einseitige Ursachenfeststellung auf Seiten Russlands und der syrischen Regierung, und somit ein Plädoyer für westlichen Interventionismus. Die Mahnwache für Frieden Dresden setzt sich auch in Zukunft weiterhin für eine Offenlegung der eigentlichen Kriegsgründe und –Akteure ein. Und damit gegen eine Politik der Anfachung des Konfliktes in Syrien/Irak von Seiten des Westens. Wir fordern die westlichen Staaten und ihre Verbündeten zur Beendigung ihrer Unterstützung für terroristische Gruppierungen in Syrien und im Irak auf, und allgemein zur Aufgabe ihrer imperialistischen Bestrebungen. Wir wollen dass Deutschland kein Mitglied mehr in einem imperialistischen Angriffsbündnis ist, und fordern: „Raus aus der NATO!“ Jeden Montag 19 Uhr auf dem Jorge-Gomondai-Platz [in Dresden], protestieren wir gegen eine Welt in der Krieg und Ungerechtigkeit bewusst hingenommen oder fabriziert werden, um die Interessen einer Machtelite zu schützen. Wir demonstrieren, dass wir als Menschen mit verschiedenen Ansichten in der Lage sind uns selbst zu organisieren und miteinander zu reden, statt gegeneinander zu kämpfen. Jeder der sich nicht mehr in Menschenfeindlichkeit und Angst treiben lassen will, ist herzlich willkommen auf respektvolle Art und Weise mit uns an einem anderen Dresden und an einer friedlicheren und gerechteren Welt mitzuarbeiten! 