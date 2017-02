Georg Schramm, Warren Buffet und ein Kapitel Psychologie

Georg Schramm ist für seine bissige Gesellschaftskritik bekannt. Das hängt auch mit seiner außergewöhnlichen Fähigkeit zusammen, so souverän mit Sprache um zu gehen. Gern benutzt er auch Zitate, um sein Anliegen zu untermauern. Durch ihn hat ein Zitat schon fast Kultstatus erreicht und wird von den Menschen fleißig weiter gereicht – unvoreingenommen?

Sprache ist so wertvoll. Wir sollten sie mehr achten und uns darin üben, sie richtig zu gebrauchen. Georg Schramm zeigt, wie das gehen kann und für diejenigen, denen er noch nicht so geläufig ist, ist es sicher interessant, ihn mal in Bild und Ton zu erleben und damit kommen wir auch gleich zu DEM Zitat. Aber schauen Sie sich ruhig vollständig den Ausschnitt seines (insgesamt 25-minütigen) Vortrages an, den er 2014 bei einer Veranstaltung der GLS-Bank hielt:

Georg Schramm ist übrigens selbst Mitglied der GLS-Bank [1]; einer besonderen Bank. GLS steht für Leihen und Schenken, aber schauen Sie selbst mal auf die Webseite der GLS-Bank, um sich zu informieren. Kommen wir nun zum Zitat, dass im Video gleich am Anfang aufgeführt wird:

Schramm hat auch gleich die Quelle mit gegeben, es ist die New York Times (NYT), der gegenüber sich Warren Buffet im Jahre 2006 in dieser Weise geäußert hatte.

???

Können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie jetzt ähnlich gedacht haben, dass Sie damit in eine ideologische Falle gestolpert sind? Was Sie gerade gelesen haben, ist übrigens eine Wertung – und eine eindeutige moralische Verurteilung. Das „gelingt“ uns nur, wenn wir zuvor konditioniert wurden und nun über einen bewusst oder unbewusst gesetzten Trigger unsere Emotionen angesprochen werden. Sie mögen in diesem Falle glauben, über das Problem nachgedacht zu haben, die Quelle der wertenden Entscheidung kam jedoch eindeutig aus dem emotionalen Zentrum des Unterbewussten.

Dieser Emotion kann man nicht entgehen – aber man kann sie reflektieren! Man kann sich also bewusst damit auseinander setzen, warum man emotional so reagierte. Unsere Psyche benötigt Emotionen, um im Leben zurecht zu kommen und Alltagsentscheidungen treffen zu können. Das ist ein Überlebensmechanismus. Nur kann er leider auch missbraucht werden. Das geht besonders dann gut, wenn wir auf Kampf (im Geiste beginnend) trainiert wurden. Kampf der nicht gegen sich selbst geführt wird, hat zuvor immer ein Feindbild ausgemacht.

Und hier ist das Feindbild die Klasse der Reichen. Über dieses Feindbild verschafft sich der Träger auch die Legitimation, mit den Menschen die er dem Feindbild zuordnet anders umgehen zu dürfen als mit „normalen“ Menschen. Ja er fühlt sich sogar in der (moralisch-ethischen) Pflicht, es tun zu müssen. Wenn wir in Feindbildern denken, sind wir im Krieg und müssen dafür immer auf der Hut sein. Im Dauerstress klopfen wir also unsere Umgebung nach Gefährdern ab, immer bereit sofort zurück zu schlagen. Alles das beginnt auf der geistigen (unterbewussten, emotionalen) Ebene.

Es ist nur logisch, dass uns in einer solchen psychischen Situation, gestresst durch den geistigen Kampfmodus, eine Differenzierung, Abwägung, ein Bemühen um Empathie, also ein wirkliches Verstehen des Anderen niemals gelingen kann! Solange wir im Krieg sind, werden wir kämpfen. Aber warum sind wir im Krieg?

weil wir Opfer und dadurch Träger von Propaganda sind

Propaganda ist der Krieg mit den Köpfen, der Krieg in den Köpfen. Und das Fatale ist, dass damit eine Art Zombifizierung einher geht, die uns selbst Propaganda verbreiten lässt.

Das hat zur Folge, dass wir uns nur noch dort wohl fühlen, wo die Meinung der Gruppe auch der unseren entspricht. Wir verlernen, Konflikte auf konstruktive und kollektive Weise zu lösen. Wir vereinsamen und sind unglaublich gut lenkbar, benutzbar, weil es genug Machtbewusste gibt, die das für sich ausnutzen.

In Bezug auf die Verurteilung von Menschen sehe ich eine Parallele zu einem Beitrag aus dem Vorjahr. Damals ging es um das Giftgas von Ghouta (im Syrien des Jahres 2013) und ob man, abhängig davon, in wie weit die Regierung Assad dies zu verantworten hätte oder nicht, eine Verurteilung und Strafmaßnahmen umsetzen dürfe. Dort beschrieb ich auch, wie subtil und unauffällig wir von der Propaganda erfasst werden, um dann im Sinne der Initiatoren zu handeln und dabei zu glauben, unser freier Wille würde unsere Haltung bestimmen. Was ich dort als Schlussfolgerung aus der Analyse beschrieb, begreife ich als ein universelles Prinzip beim Umgang der Menschen miteinander. Und da schließe ich Warren Buffet selbstredend nicht aus!

Egal was und in welchem Kontext Buffet etwas gesagt hat, lasse ich auch diesen Mann nicht als Feindbild zu. Denn habe ich das Feindbild Buffet, interessiert mich der Kontext nicht mehr, denn den habe ich dann bereits fest verdrahtet im Kopf; ich weiß es doch schon und deshalb habe ich auch sofort die Antworten aus der Schublade parat. Das ist das Problem. Die Suche nach Erkenntnis endet und man wird zum Dogmatiker, starr und blind für nicht in das Weltbild Passendes.

Aber gut, schauen wir hinter Warren Buffets Spruch, wird die Welt schon ein wenig größer und interessanter. Und außerdem tritt der Mensch in Erscheinung.

Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass es mir nicht darum geht, Warren Buffet „rein zu waschen“, ihn zu entschuldigen. Es gibt da nichts zu richten und nichts zu entschuldigen. Buffet ist ein Kind des Systems, was wir alle verinnerlicht haben und viele Menschen haben nicht den Mut sich zu gestehen, dass sie in der gleichen Rolle, in der gleichen gesellschaftlichen Position ähnlich handeln würden. Wir müssen lernen, zu verstehen, zu differenzieren. Erst dann sind wir überhaupt in der Lage, konstruktive Lösungen zu entwickeln. Das ist bisher nicht der Fall!

Im November 2006 sprach der Anwalt und Journalist Ben Stein mit Warren Buffet. Das Gespräch war eher locker und entwickelte seine eigene Dramaturgie und kam auf das Thema Steuern zu sprechen und Buffet sagte:

„[…] the rich pay a lot of taxes as a total percentage of taxes collected, but they don’t pay a lot of taxes as a percentage of what they can afford to pay, or as a percentage of what the government needs to close the deficit gap.“ [3]

„[…] die Reichen zahlen zwar eine Menge Steuern in Bezug auf die Gesamtsumme der Steuereinnahmen, aber sie zahlen wenig Steuern in Bezug auf ihr Vermögen, Steuern zu zahlen, bzw. wenig in Bezug auf das, was die Regierung benötigte, um ihr [Haushalts]defizit zu schließen.“ [PA]