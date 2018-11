Psiram und Peds Ansichten

Welche Ehre, durch Psiram propagandistisch verarbeitet zu werden.

Meines Erachtens ist die Verbeugung von Abrax, dem fleißigen Redakteur und Administrator der „Investigativ-”Plattform Psiram, außerordentlich tief. Gab er doch mit seiner Recherche eine Steilvorlage für gelebte und für andere zu erkennende Propaganda.



Psiram ist ganz allgemein ein gefundenes Fressen, um unsere eigene Kompetenz beim Erkennen bewusst vorgenommener, manipulativer Techniken zur Erzeugung von Feindbildern zu prüfen und weiterzuentwickeln. Insbesondere das Werkzeug der Selektion wird von ihnen bis zum Letzten ausgereizt, damit in unseren Köpfen genügend Dreck hängen bleibt. Aber Achtung, es gilt bei der Untersuchung – erfolgt sie auch mit heißem Herzen – trotzdem kühlen Kopf zu bewahren. Üben wir uns im folgenden an einer Kritik, die nicht in die gleichen Muster verfällt, wie jene in denen die Psiram-Macher gefangen sind. Vor allem möchte ich hiermit die Leser zur aktiven Mitarbeit einladen.

Qualitativ wertvolle Analysen und Erkenntnisse von Lesern werden Stück für Stück in diesen Artikel hier eingebunden. Daher bitte nicht ganz so lange Texte schreiben, sodass mehrere Autoren zu Wort kommen können. Dort wo Psiram übrigens mit seiner Kritik richtig liegt, darf das selbstredend auch gebracht werden! Achtet darauf, dass auch das Psiram-Wiki sehr lebendig ist, der Zeitpunkt der Informations-Entnahme also eine Rolle spielt.

Der Akkord-Arbeiter Abrax hat sich an dieser Stelle die allergrößte Mühe gegeben. Das sollten wir würdigen. Ihr seid eingeladen, diesen Artikel mit Leben zu füllen.

Viel Erfolg!

Analysen der Leser …

Bildquelle: Lachen, Kinder, Figuren; Autor: taleitan (Pixabay); Erstellt: 16.4.2014; Quelle: https://pixabay.com/de/kinder-lachen-keramik-kunst-schmuck-1760626/; Lizenz: CC0 Creative Commons