Unser täglich Fleisch

Das Maß an Achtung vor dem Leben spiegelt sich auch in unserer Art und Weise der Ernährung.

Die neue Steak-Saison, in der sich – wie jedes Jahr – beim Feiern im Freien Fleisch eingeworfen wird, bis man kaum noch atmen kann, hat bereits wieder Fahrt aufgenommen. Auch ich aß und esse Fleisch, doch seit einigen Jahren mit einem anderen inneren Blick und folgerichtig in einer stark verminderten Dosierung. Der authentische Blick in den Betrieb eines Schlachthofes macht uns vielleicht deutlicher, auf welche niedrige Schwelle unsere Achtung vor dem Leben gefallen ist.

Einfach, weil wir uns damit abfinden, die industrielle Fleischverarbeitung aus unserer Wahrnehmung auszublenden. Dieses Ausblenden und andererseits Hinwenden zu virtuellen Realitäten, die uns als Konsumenten in jeder Hinsicht angeboten werden, lässt uns abstumpfen. Möglicherweise regt der folgende Augenzeugenbericht Zeitgenossen zum Nachdenken an, was wir wie essen (a1).

„Eine Woche von dreien ist nun auch schon rum auf dem Schlachthof. Verging auch wirklich recht schnell. Wobei du zeitig aufstehst und nachmittags dann knülle eigentlich nur noch „abhängst“, nachdem du mit Hündchen Flocke draußen warst und dir was zu essen gemacht hast. Spätestens 22 Uhr fallen dir dann die Augen zu (und bald wieder auf, das Durchschlafen ist hier eine Katastrophe: Jede Nacht sind Mücken zu Gast, sogar von so hässlicher Natur, dass sie dir in die Fußsohlen stechen…).

Gegen kurz nach fünf Uhr klingelt dann der Wecker. Montag ging es zunächst ins Veterinäramt in der nahe gelegenen Kreisstadt, wo wir von einem Amtstierarzt eine kleine Einführung bekommen haben und uns ein bisschen was über Arbeitsschutz angehört haben, zum Beispiel am Treibgang ganz außen an der Wand laufen, nicht, dass uns die Rinder mal mit ihren Hörnern oder mit Tritten erwischen und so weiter.

Wenig später wurden wir aber schon in den wenige Kilometer entfernten Schlachthof geschickt. „Wir“ sind Nicki und ich. Haben ja zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort dieses Praktikum gewählt.

Schon allein im Eingangsbereich des Gebäudes riecht es sehr gewöhnungsbedürftig: Alt, abgestanden, fleischig, angesengt… nichts für empfindliche Nasen!

Solange wir in den Schlachthallen sind, müssen wir komplett weiß tragen: Weiße Hose, weißer Kittel, weiße Gummischürze, weiße Gummistiefel mit Stahlkappen, Haare zurückbinden und eigentlich einen weißen Schlachthelm – aber der muss zum Glück nicht zum Einsatz kommen, sieht auch eher aus nach Bauarbeiter. Alternativ tragen wir da alle ein hellblaues Häubchen/Haarnetz – très chic! 😉

Nur selten, nämlich dann, wenn wir draußen im Stall sind, tragen wir komplett Grün – zur Unterscheidung der „reinen“ von der „unreinen“ Seite. Wobei sie es da nicht so mit Hygiene haben generell, ein großes Problem, was auch die Mitarbeiter stört. Also so wie wir Personal- und Betriebshygiene schwarz auf weiß in der Vorlesung gelernt haben, wird es da nicht umgesetzt.

Die Duschen funktionieren nicht. Von den Eingangsbereichen abgesehen, gab es keine Schleusen für die Gummistiefel zwischen verschiedenen Bereichen zur Desinfektion. Arbeitsmaterialien können zwischen verschiedenen Tierkörpern nicht desinfiziert werden, da schlichtweg die Zeit fehlt.

Das komplette Team ist sehr nett zu uns. Einige amtliche Tierärzte wuseln da herum, am meisten haben wir aber mit den Fleischbeschauern zu tun. Durch die Reihe weg Männer. Die geben es gut und gerne zu, wie schön es ist, mal „frauliche Unterstützung“ am Arbeitsplatz zu haben. 😉

Man wird dort sehr lieb aufgenommen, alle sind sie offen und hilfsbereit, erklären dir viel und machen ihre Späßchen. Untereinander auch gerne mal laut und plumpe Späße, aber da gewöhnt man sich fix dran, die meinen auch, ohne Humor überlebt man es hier nicht. Die Arbeit ist doch sehr monoton, los geht es so zwischen sechs und acht Uhr und dann bis alle Tiere „durch“ sind. Wann das sein wird, weiß niemand.

Die Absprachen zwischen „oben und unten“ stimmen dort überhaupt nicht, sie erhalten keinerlei Information, wie viele Schlachttiere am jeweiligen Tag kommen, Überstunden sammeln sie alle wie die Weltmeister, die nicht einmal bezahlt werden. Sie stehen pro Tag mindestens zehn/elf Stunden in der Schlachthalle, wissen dann nicht, ob es das letzte Tier war, warten eine Stunde im Pausenraum, um dann festzustellen, dass niemand mehr für heute Tiere anliefert.

Also die Zustände sind teilweise wirklich katastrophal. Und dann erhalten sie alle dasselbe Gehalt von wohl 1400-1500 Euro im Monat – bei diesen Arbeitsstunden! Also diese Frustration kam gut rüber in der ersten Woche. Trotzdem lassen sie diese nicht an ihren Praktikantinnen aus, im Gegenteil!

Dass zu ihren Späßen dann allerdings auch gehört, sich gegenseitig beim Arbeiten mit Organen oder Hautlappen zu bewerfen, ist eher gewöhnungsbedürftig. Mich hat es auch schon getroffen, da hat man dann schöne, fettige Gewebestückchen als Rückstände am Kittel kleben, der generell total blutbesudelt ist.

Ging jetzt erst einmal in die Wäsche übers Wochenende bei Frau Friedrich, nachdem ich ihn zuvor eingeweicht habe. Sie meinte, sie wäscht ihn mit der Bettwäsche für die andere Ferienwohnung zusammen, wo gerade die Leute abgereist sind. Ich hab sie erst mit großen Augen angeguckt, aber es war ihr voller Ernst. Nun gut, ruhen sie sanft …

Als wir am ersten Tag nach dem Umziehen in den Gemeinschaftsraum kamen, saßen da einige der Fleischbeschauer. Um zehn Uhr morgens um haben sie sich ihr Mittagessen (Fleisch natürlich) schmecken lassen, wir können auch gern mitessen, hieß es.

Aber bei dem Geruch im gesamten Gebäude, der Gestaltung des Pausenraumes (Poster von einem Nackedei), den Arbeitern da in ihrer blutverschmierten Kleidung, da wollte nicht so wirklich Appetit aufkommen. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und isst mal mit.

Überhaupt sind sie da sehr locker, also wenn wir da mal zwei bis drei Stunden nur im Pausenraum sitzen und Kaffee trinken (ich trinke seitdem fünf Tassen am Tag und schlafe abends trotzdem wie ein Stein), stört das keinen.

Auch sonst sind unsere Arbeitszeiten in der Regel so von sieben bis 14 Uhr. Eine andere Freundin aus der Uni von uns, die auch gerade ihr Schlachthofpraktikum macht, ist da wesentlich ärmer dran: Sie muss zwar nur drei Mal die Woche kommen, allerdings dann auch zweimal fünf Uhr und einmal drei Uhr morgens – und dann bis zu zehn Stunden. Da ist das bei uns noch Kuschelkurs.

Mittlerweile habe ich auch alle Stationen einmal gesehen. Es beginnt hinten im Hof mit der Ankunft der Tiertransporter. Geschlachtet werden hier pro Woche circa 3.000 Schweine und etwa 1.500 Rinder. Die Tiere werden abgeladen und identifiziert via Ohrmarken sowie eine Lebenduntersuchung durchgeführt. Es wird auf Verletzungen, Wunden, Lahmheiten geprüft – dafür steht hinten ein amtlicher Tierarzt.

Erst wenn alles in Ordnung ist, werden die Tiere in den Treibgang gelassen, an dessen Ende der Betäubungsstand wartet. Wobei ich mal sagen muss, die Lebenduntersuchung findet teilweise eher schlecht als recht statt. Der eine Tierarzt hatte Hunger und ist mal eben verschwunden, währenddessen haufenweise Rinder abgeladen wurden und ungesehen zur Schlachtung gingen. Was er sonst befundet hat, als er da war, hätte ich ebenso machen können.

Ich hoffe nicht, dass das die Regel ist, wir werden morgen bei einer anderen Kollegin an eben dieser Position mal stehen und die Lebenduntersuchung mit durchführen, ich hoffe, sie zeigt uns, dass es in der Regel etwas gewissenhafter durchgeführt wird.

Ein Bulle konnte beispielsweise nicht mehr aufstehen aus der Transportbox. In dem Fall findet dann eine „Einzelschlachtung“ statt. Das Tier bekommt draußen den Bolzenschuss, wodurch es sofort betäubt ist, und wird dann nicht in die normale Produktion ans Band gebracht, sondern separat „zerlegt“ und am nächsten Tag noch einmal eingehender untersucht. Also das, was von ihm übrig ist, sprich das Fleisch.

Die Betäubung der Rinder findet, wie gesagt, durch den Bolzenschuss statt. Sie werden in einen Stand gedrängt, dort fixiert, der Schuss geht sehr schnell, sie verlieren das Bewusstsein, seitlich öffnet sich die Wand, sie fallen aus dem Stand nach unten, werden dort an einem Hinterbein festgemacht und kopfüber aufgehängt.

Die beiden folgenden Sachen sind eigentlich mit die, wo es einen am meisten gruselt: Teilweise zappelt und zuckt das Rind noch beim Aufhängen und wenn es den Entbluteschnitt erhält. Das sind aber normale Muskelreflexe bei fehlendem Bewusstsein.

Der Entbluteschnitt erfolgt am Hals: Zuerst wird die Haut durchtrennt, dann die wichtigen Gefäße und das Blut sammelt sich in einer riesigen Wanne. Ein knallroter See mit Blubberbläschen….

Das Rind hängt dann verkehrt herum circa 3 Meter in der Luft, an den nächsten Stationen stehen Arbeiter auf Podesten und entfernen Haut, Euter, Unterfüße, Schwanz, Geschlechtsorgane, den Kopf (kotz-würg, wie sie da die Köpfe abschneiden…), Verdauungsorgane …, bis es schließlich nur noch ein Stück Fleisch ist, was dann mit einer Säge in zwei Hälften geteilt wird.

Ab dem Punkt ist eigentlich die Fleischbeschau. Alle Arbeiten zuvor, haben wir uns nur einmal angeschaut und wirken selber nicht mit. Die Arbeit ist der „unreine“ Bereich und wird von den „Kopfschlächtern“ durchgeführt. So nennen sie sich, schöne Berufsbezeichnung …

Wir sind dann bei den Fleischbeschauern. Ihnen kommen die zerteilten Tierkörper vor die Nase, schneiden das Zwerchfell an (Finnenschnitte: Untersuchung auf Parasiten), stellen Anomalien fest, die in den PC eingegeben werden (wenn dem so ist, zum Beispiel bei einem Abszess oder Ähnlichem. Dann erhält das Tier einen Zettel mit „Beanstandung“, es werden Proben genommen von Niere, Milz, Leber, Muskel und Lymphknoten mit denen eine bakteriologische Untersuchung durchgeführt wird (wird ins Labor eingeschickt) und das Tier wird separat gehängt am Ende.

Jeden Morgen findet dann von solchen Tieren eine „Endbeurteilung“ statt: Ein Fleischbeschauer und ein amtlicher Tierarzt schauen sich die Tierkörper an, die Ergebnisse der Bakteriologischen Untersuchung sowie eine pH-Wert-Messung, die wiederspiegelt, inwiefern der Fleischreifungsprozess physiologisch verläuft oder nicht)).

Des Weiteren entfernen die Fleischbeschauer das Rückenmark, überflüssiges Fett, Kontaminationen und stempeln das Tier (fünf Stempel an verschiedenen Stellen, die den Körper als „tauglich“ ausweisen). An anderer Stelle untersuchen die Fleischbeschauer noch das Geschlinge (Zunge, Luftröhre, Leber, Herz, Lunge) und die Niere auf Anomalien/Entzündungen/Abszesse/Parasiten und Co.

Wenn alles in Ordnung ist, gelangen die Tierkörperhälften fertig gestempelt in die Zerlegung. Das ist dann Sache anderer Teams, mit denen wir nichts zu tun haben. Die Arbeit wird von Ungarn ausgeführt hinter dicken Stahltüren. Wir sind da neulich mal durchgeführt worden, das war ein bisschen gruselig, wie sie da hinter der dicken Tür zwischen den aufgehängten Tierkörpern angewuselt kamen, alle auf einen zu mit glänzenden Augen, wirklich mit großen Augen und total ausgezehrt wirkend, wie Zombies, die ewig kein Sonnenlicht gesehen haben und erst recht keine weibliche Erscheinung.

Wir waren froh, als sich die Tür dann wieder schloss……. Naja, jedenfalls die schneiden dann Keule und Schinken und Co zu. Beim Schwein ist das alles recht ähnlich und auch wieder nicht. So viel habe ich von der Schweineschlachtung noch gar nicht mitbekommen außer, dass sie anders betäubt werden, nämlich via Elektrobetäubung. Dann erhalten sie auch ihren Entbluteschnitt und landen dann aber noch im Brühkessel und werden abgeflammt, wegen der Borsten und Unreinheiten… die Geräuschkulisse dabei ist mehr als unschön …

Bei den Schweinen findet zusätzlich noch eine Untersuchung auf Trichinen statt, wozu man Muskelproben entnimmt und mit diversen Substanzen versetzt … Damit kann sich der Verbraucher halt anstecken, es wurden aber noch nie welche gefunden, meinte die Frau aus dem Labor zu uns, als wir mitgeholfen haben bei der Untersuchung. Findet sich eher in Wildschweinen oder Freilandhaltung.

Also wir bekommen viel zu sehen und dürfen auch schon viel selbst mit tätig werden bei den Fleischbeschauern. Wir dürfen die Organproben entnehmen für die bakteriologische Untersuchung, beim Labor mithelfen, uns mal Organe mit zur Seite nehmen und unabhängig vom Schlachtprozess einmal die Anatomie durchgehen und die Lymphknoten suchen sowie anschneiden als reine Übung, bei der Lebenduntersuchung im Stall dabei sein und die Tiere mit anschauen.

Bei der Endbeurteilung des Fleisches sind wir dabei, ich habe etlichen Tierkörpern den Tauglichkeitsstempel gegeben oder noch übersehenes Rückenmark mit dem Messer entfernt. Es ist ganz spannend, die Arbeit, und sobald man sich an Arbeitsabläufe und Sensorik gewöhnt hat, ist auch alles sehr interessant. Auch wenn vieles gewöhnungsbedürftig bleiben wird. Zum Beispiel auch, dass wir im Labor die Muskelproben mit der bloßen Hand zuschneiden, ohne Handschuhe… und der Muskel ist noch ganz warm. Da darf man nicht drüber nachdenken…

Ich hab das Praktikum ja bewusst an den Anfang gelegt, damit ich das Schlimmste gleich weg habe. Ich glaube nicht einmal, dass es das unangenehmste sein wird. Durch das Miteinander da im Betrieb und die Arbeitsatmosphäre sowie dass ich Nicki habe, ist alles doch sehr viel erträglicher als man denkt. Mit der Zeit wird es dann nur schnell monoton, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man es da als Fleischbeschauer lange aushalten kann, und dann auch noch zu den Konditionen… Vom Kopfschlächter ganz zu schweigen.

Viele von den Fleischbeschauern haben eine Metzgerausbildung und wussten dann nicht wo hin. Es stört einige von ihnen nun aber, dass sie mit der Arbeit quasi am Ende angelangt sind, keinerlei Aufstiegs- oder Weiterentwicklungschancen haben. Der eine, mit dem ich mich gut verstehe, meinte zu mir, er hat auch schon was Neues in Aussicht. Er wird wohl einen kompletten Neuanfang in einem völlig artfremden Beruf wagen. Er ist halt um die 30 und sieht sich keinesfalls die nächsten 35 Jahre am Schlachtband.“