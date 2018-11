Wie man zum Krieg kommt

Die banalen Wege in das Handwerk des Tötens.

Beim Betrachten großer Politik, beim Verurteilen kriegstreiberischen Handelns fällt allgemein unter den Tisch, dass Politiker, Ideologen und „Experten“ den Krieg nicht führen können, solange sich Menschen nicht darauf einlassen, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Solange sich kein Mensch dafür einspannen lässt, die Missionierungsphantasien der „da oben“ praktisch und gewaltsam umzusetzen, hat der Krieg keine Chance.

Aber so einfach sind die Dinge nicht.

Jeder Mensch hat gute Gründe für sein Tun und es ist wichtig, diese Gründe ernst zu nehmen, statt moralisch zu verurteilen. Das ist eine Frage der Achtung. Über Achtung kommt Verstehen. Das wird vom Gegenüber wahrgenommen und gewürdigt – in der Regel zwar nicht sofort, aber langfristig fast immer. Machen wir es uns also nicht so einfach, wenn wir nach Gründen für den Krieg suchen. Diese Gründe sind so alltäglich, dass wir uns wiedererkennen können und selbst vielleicht ganz neue Wege finden, Frieden zu leben und andere Menschen für den Frieden zu ermutigen.

Krieg ist die Unterwerfung unter die Angst. Gelebter Frieden ist die überwundene Angst, echter Mut. Einer der Foristen hier auf dem Blog hat das Banale des in den Krieg Hineingleitens in starke Worte gefasst. Das Verstehen, die Achtung, den Mut auf Menschen zuzugehen, menschliche Wärme – das hat er in einem Kommentar so wunderbar auf den Punkt gebracht, dass ich es hier noch einmal wahrnehmbarer machen möchte.

Ein Kommentar zu Was suchen deutsche Soldaten in Afghanistan?

von Boban Rovcanin am 18. November 2018

Hier einige selbstgemachte Erfahrungen mit Menschen, die sich haben in Uniformen stecken lassen und ihren Aussagen, warum sie das mit sich machen ließen.

Lars, mittlerweile über 30, Sohn einer Bekannten und Scheidungskind:

„Warum bist du zur Bundeswehr und hast dich freiwillig für Afghanistan gemeldet, Lars? Weißt du nicht, was dich dort erwartet und was die Bundeswehr dort in Wirklichkeit macht?“

„Oh, doch Boban, ich weiß genau, warum die Bundeswehr dort ist, aber hey, nach ein bis zwei Jahren fahre ich einen Mercedes und wenn ich durchhalte, kauf ich mir ein Haus. Das ist für mich ein Beruf wie jeder andere, nur mit dem gewissen Nervenkitzel.“

Lars fuhr einen Mercedes, hatte ein Haus und verbrachte – glaube ich sechs oder sieben Jahre in Afghanistan, um dies alles zu finanzieren. Jetzt, geschieden, Haus weg, keine Afghanistan-Einsätze mehr, wohnhaft (wieder) beim Vater, ist er auf der Suche nach einem „richtigen“ Beruf und ich glaube, dass wir ihm dabei das Beste für die Zukunft wünschen sollten, auch wenn er erst die Erfahrungen und Fehler machen musste, in die er „mit Hilfe“ unseres Systems getrieben wurde.

John, Texaner, US-Army, war damals, 1997, ganze 22 Jahre alt und schon mit seiner Jugendliebe, die 20 Jahre alt war, verheiratet und in Deutschland stationiert. Es war sein zweites von vier Jahren, die er sich verpflichtet hatte und nach Einsätzen in Bosnien stand ein Einsatz im Irak im Raum, an dem er auf keinem Fall teilnehmen wollte.

Sonntag nachmittag beim gemeinsamen Grillen, ich frage:

„John, was macht ein so sympathischer und offener junger Mann wie du und deine sehr schüchterne und freundliche Frau Michelle bei der Army und vor allem wie passt das Töten und das Grauen, welches ihr über andere Menschen bringt, zu den euren zuvor genannten Charakterzügen?“.

Originalton John: „Its my damn job and i get pay for it. So i obay my orders and do what they tell me to do!“ [Es ist mein gottverdammter Job, das zu tun und ich werde bezahlt dafür. Deshalb befolge ich die Befehle und führe aus, was sie mir sagen, was ich zu tun habe; Übersetzung PA].“

Das alles sagte er mit fester Mine in die Runde der anderen US-Soldaten, die mit am Tisch waren. Ich war wie paralysiert, anhand meiner persönlichen und warmen Erfahrung mit ihm und seiner Frau und dessen was er gerade über den Massenmord sagte, an dem er beteiligt war und stellte an diesem Tag keine weiteren Fragen in diese Richtung.

Am nächsten Tag klingelte er und seine Frau an unserer Tür und baten darum, etwas mit mir zu besprechen. Wir haben uns natürlich zusammen gesetzt und er entschuldigte sich von ganzem Herzen für die Worte von gestern, aber ihm blieb vor den anderen Soldaten nichts anderes übrig, da er Angst hatte, dass sie seine wahre persönliche Einstellung nicht teilen würden und er dadurch Probleme bei den Vorgesetzten bekommen würde, wenn er sie aussprechen würde.

Also erklärte er mir, wie er überhaupt da rein gerutscht und gepresst wurde und dass es absolut nicht seinem Charakter entsprechen würde, was er gezwungen ist dort zu tun, und dass er nach den vier Jahren das Militär ganz sicher verlassen würde, koste es was es wolle. Seine Frau hat ihn vor uns und mit Tränen in den Augen gebeten, dass er das Militär sofort verlässt und dass sie es irgendwie auch im normalen Leben schaffen würden. Sie litt ganz offensichtlich innerlich sehr darunter, mit welcher Arbeit er sein Geld verdienen und welches Leben sie weit weg der Heimat führen mussten.

Ich hatte später nach unserem Umzug leider keinen Kontakt mehr zu ihnen, aber ich bin mir sicher, dass er seine Worte früher oder später wahr gemacht hat.

Vor zwei Wochen eröffnete mir der 16-jährige Sohn einer Bekannten, die Griechin ist, dass er die Schule beendet hat und darüber nachdenkt, zur Bundeswehr zu gehen, da er die deutsche Staatsbürgerschaft hat und er dort als Pionier mit „coolen“ Baumaschinen und schwerem Gerät arbeiten könne.

Ich habe ihn von ganzem Herzen gebeten, sich sehr, sehr gut darüber zu informieren, was die Bundeswehr im Ausland so macht und habe ihm über meine Erfahrungen als Soldat im sogenannten Bürgerkrieg in Jugoslawien erzählt und ihm einige Internetseiten, auch diese hier, genannt, auf denen er sich über die wahren und realen Gründe informieren könne, für was man als „Söldner“ dienen würde. Dass man diesen Weg ganz sicher eines Tages mit seiner Seele bezahlen würde. Desweiteren habe ich mit seiner Mutter, seinen Großeltern und dem Onkel darüber geredet, und sie gebeten, ihn aufzuklären und ihr möglichstes zu tun, dass er nicht zur Bundeswehr geht.

Gestern Abend hat er mir dann mit ziemlichem Stolz erzählt, dass er sich entschieden hat, doch nicht zu Bundeswehr zu gehen und dass er auch auf dem Bau und im Straßenbau mit den Maschinen arbeiten kann, von denen er so fasziniert ist. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass er bei dieser Entscheidung bleiben kann und ihn das System, mit seiner oft in sich tragenden Perspektivlosigkeit, nicht doch noch in die Arme der Bundeswehr treibt.

Am wirkungsvollsten ist unser pazifistisches Wirken zwischen unseren Mitmenschen, die uns umgeben und deren Teil wir sind. Nur müssen wir wieder lernen, alles, aber auch alles vorurteilsfrei und ohne jegliche Angst zwischen uns zu kommunizieren. Es wird auf Dauer nicht seine Wirkung verfehlen.

Liebe Grüße an alle!

Danke, Boban!

Bleiben Sie in diesem Sinne schön aufmerksam.

Anmerkung: Dieser Artikel von Peds Ansichten ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International) lizenziert. Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen kann er gern weiterverbreitet und vervielfältigt werden.

(Titelbild) Rüstung, Helm, Krieger; Autor: ArtCoreStudios (Pixabay); 13.8.2012; Quelle: https://pixabay.com/de/gladiator-krieger-getriebe-waffen-1931077/; Lizenz: CC0 Creative Commons