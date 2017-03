Wen vertreten die Vereinten Nationen?

Nachfolgend zitiere ich den gerade aus seinem Amt entlassenen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Lesen Sie aufmerksam, was der de facto Führer der internationalen Staaten-Gemeinschaft Ende September 2016 zu sagen hatte.

Das Versagen von Regierungen hat viele Gesellschaften destabilisiert. Radikalisierungen haben den sozialen Zusammenhalt bedroht – genau die Reaktion, die gewalttätige Extremisten suchen und wollen. Die tragischen Konsequenzen sind vom Jemen bis Libyen und Irak, von Afghanistan bis zum Sahel und dem Tschadsee sichtbar. Der Konflikt in Syrien hat die größte Zahl an Menschenleben gefordert und säht breiteste Instabilität, nachdem die syrische Regierung weiterhin die Nachbarschaften bombardiert und mächtige Förderer die Kriegsmaschinerie füttern. Grauenhafte Verbrechen wie der jüngste Angriff auf den UN-Syrisch-Arabischen Roter Halbmond-Hilfskonvoi müssen zur Verantwortung gezogen werden. Ich dränge alle die Einfluss haben, Gespräche für einen längst überfälligen politischen Übergang in Gang zu setzen. Die Zukunft Syriens sollte nicht vom Geschick eines einzelnen Mannes abhängen.