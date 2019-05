Nachrichten – Aktuell

Mo, 20.05.2019

Syrien versucht ein Weltkulturerbe zu retten Die weltbekannte antike Ruinenstadt Palmyra wurde von den extremistischen Milizen des Islamischen Staates schwer zugerichtet. Nun versuchen syrische Restauratoren in mühevoller Kleinarbeit, die Artefakte wieder zusammen zu fügen. Ein wohltuend sachlicher Bericht von Anne Allmeling (ARD) Quelle: https://www.tagesschau.de/ausland/palmyra-257.html Erneuter Angriff auf russische Luftwaffenbasis in Syrien Zum wiederholten Male wurde die russische Luftwaffenbasis Hmeimim an der syrischen Mittelmeerküste aus der von islamistischen Milizen besetzten Provinz Idlib mit Mehrfachraketenwerfern und Drohnen angegriffen. Alle Angriffsobjekte konnten laut russischem Verteidigungsministerium zerstört werden. Ungeachtet einer umfassenden Waffenruhe seitens der syrischen Armee, die am 18. Mai in Kraft trat, gehen die Provokationen der Terroristen-Milizen unvermindert weiter. Quelle: http://tass.com/defense/1059061